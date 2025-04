Niterói sediará o maior evento de canoa havaiana do mundo

Pela primeira vez o Brasil será palco do Campeonato Mundial de Va’a de longa distância, a mais importante competição de canoa havaiana, que acontecerá entre os dias 13 e 21 de agosto de 2025 na Praia de São Francisco, em Niterói. O evento ocorre a cada dois anos e reunirá cerca de 1.000 atletas de 30 países, consolidando a cidade como um dos principais centros mundiais do esporte. O campeonato tem o patrocínio da Prefeitura Municipal de Niterói, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

A prefeita em exercício, Isabel Swan, é praticante do esporte e destacou a vocação da cidade para este tipo de evento. “A prática esportiva nas águas está no nosso DNA É uma vocação muito forte da nossa cidade. Trazer o Mundial de Va’a faz muito sentido porque temos uma estrutura consolidada para receber essas competições. Temos uma das baías mais lindas do mundo e temos muito interesse em receber eventos esportivos aqui. Tenho convicção de que os atletas vão se encantar pelo nosso mar, pela nossa gente e por Niterói”, reforçou Isabel Swan.

As disputas vão ocorrer em percursos de 8km, 16km e 24km. Os competidores vão testar resistência e habilidade nas águas da Baía de Guanabara. Cada país pode contar com apenas um representante por categoria, o que torna a competição ainda mais acirrada.

“A cidade atualmente tem mais de 40 clubes de Va´a e aproximadamente três mil remadores. É palco de grandes competições nacionais e internacionais, e recebe seminários e workshops. Em 2024, sediamos o Campeonato Pan-Americano e agora teremos a honra de ter o Mundial. Tudo isso consolida a nossa vocação para a modalidade. Podemos considerar que Niterói é o Maracanã de Va’a”, ressalta o secretário municipal de Esporte e Lazer (SMEL), Luiz Carlos Gallo.

O evento terá transmissão ao vivo para diversos países, incluindo um canal de TV aberta no Taiti, uma das nações mais tradicionais no esporte. A cobertura global permitirá que fãs de Va’a em todo o mundo acompanhem as provas e conheçam mais o Brasil como um novo centro da canoa havaiana.

“O Campeonato Mundial de Va’a 2025 será uma celebração do esporte, da cultura polinésia e da conexão entre países, consolidando Niterói no circuito mundial da canoa havaiana com um legado importante para o desenvolvimento da modalidade no Brasil”, declarou Tiago Martins, um dos organizadores do evento.