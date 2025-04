Familiares e amigos prestam as últimas homenagens à mulher vítima de bala perdida em SG: 'Uma mãe exemplar'

Inconsoláveis com a tragédia na qual Camilla Viana Fernandes, 36 anos, foi vítima na madrugada da última segunda-feira (31), familiares e amigos estiveram presentes, na manhã desta quarta (2), na Capela Nossa Senhora de Santanna, no Cemitério de São Miguel, em São Gonçalo, para velar o corpo e prestar as últimas homenagens à moradora do bairro Apollo 2, que foi baleada durante um tiroteio, enquanto voltava do hospital com dois de seus seis filhos, um menino de 12 anos, e uma menina de apenas cinco meses, que estava em seu colo.

Segundo relatos de alguns parentes, que chegaram ao velório por volta das 10h, Camilla teria ido ao hospital levar o filho, que havia caído e batido a cabeça. Na volta, ao descer do ônibus e andar pela rua no caminho de volta para casa, acabou sendo atingida.

"Ela estava muito preocupada com o filho, que havia se machucado, e o levou ao hospital. O filho inclusive havia dito a ela que não queria descer naquele ponto, queria descer no ponto seguinte. Mas por já estar cansada, já que também levava a filha pequena no colo, preferiu descer naquele mesmo, e, ao retornar para casa, aconteceu essa fatalidade", contou, emocionada, a advogada Vilma Cristina Melo Bezerra, ex-mulher do avô de Camilla.

Leia também:

Dia Mundial do Autismo: Mães relatam desafios e a importância da conscientização

BRT atropela pedestre no Recreio dos Bandeirantes



A filha mais nova da vítima, de apenas cinco meses, chegou a cair do colo de Camilla no momento em que ela foi atingida e precisou ser encaminhada ao Pronto Socorro Infantil de São Gonçalo, mas recebeu alta na manhã desta terça-feira (1).

Para Vilma Cristina, que hoje mora no Maranhão e chegou de viagem para prestar as últimas homenagens à vítima, Camilla era um exemplo de mãe, que apesar das adversidades, dava a vida pelos filhos e nunca os abandonou.

Vilma Cristina, que hoje mora no Maranhão e chegou de viagem para prestar as últimas homenagens à vítim | Foto: Layla Mussi

"Fui casada com o avô da Camilla por mais de 15 anos, e por um bom tempo ela morou comigo, dos 5 aos 14 anos de idade. Ela era muito tranquila, muito na dela, e apesar de todas as dificuldades financeiras que passava, nunca abandonou nenhum dos filhos [ela teve sete, mas perdeu um por causas naturais], era uma ótima mãe", disse a parente.

"Nossa grande preocupação no momento é de como essas crianças vão ficar, porque são todos menores de idade [5 meses, 5, 6, 12 , 15 e 17 anos] e dependiam única e exclusivamente da Camilla. Estamos todos abalados com essa morte trágica, de uma menina tão jovem, vítima de toda essa violência naquele lugar de vulnerabilidade. A gente vive com total insegurança, estamos entristecidos e também revoltados de certa forma", disse Vilma Cristina.

Os filhos mais velhos de Camilla, de 15 e 17 anos, chegaram ao velório da mãe visivelmente abalados, e foram amparados por familiares e amigos. A irmã de Camilla também estava bastante abalada e preferiu não falar com a imprensa.

Para Vilma, que conviveu tantos anos com Camilla e a viu crescer e construir sua família [junto aos seus seis filhos], garante que a vítima era "pau para toda obra", se virava e dava 100% de assistência para essas crianças.

"Quando penso na Camilla, penso nos filhos, não conseguia imaginar ela sem essas crianças. Ela fazia tudo que podia por eles. E daqui alguns dias, infelizmente, isso será esquecido e a Camilla irá fazer parte de uma estatística. Mas os familiares sabem o grande prejuízo que é, porque ficaram seis menores de idade sem uma mãe", disse Vilma Cristina.

O sepultamento do corpo de Camilla Viana Fernandes foi realizado nesta quarta-feira (2), às 13h30, no Cemitério de São Miguel, em São Gonçalo.