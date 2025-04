Dia Mundial do Autismo: Mães relatam desafios e a importância da conscientização

Nesta quarta-feira (2), celebra-se o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, uma data estabelecida em 2007 pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de aumentar a compreensão sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e combater o preconceito. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 70 milhões de pessoas no mundo têm esse diagnóstico.

O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento que impacta a comunicação, socialização e comportamento. No Brasil, muitas mães atípicas enfrentam desafios diários que nem sempre são compreendidos pela sociedade. Para dar visibilidade a essas vivências, O SÃO GONÇALO conversou com algumas dessas mulheres.

Josileine e seus filhos Caio e Yan | Foto: Reprodução

Josileine Gonçalves, mãe de Caio, de 12 anos (autista nível 3), e Yan, de 7 anos (autista nível 1), compartilhou sua experiência:

"Falar sobre nossa vivência é falar de um turbilhão de desafios diários. Tenho filhos com dois níveis diferentes de autismo. O Caio tem dificuldades como fala limitada e uma rotina fixa que não pode ser quebrada. Já o Yan, que teve atraso na fala, hoje se comunica normalmente, mas enfrenta outros desafios, como hiperfoco e ansiedade elevada. O maior problema é que a sociedade ainda não está preparada para receber essas crianças."

Cleia Nascimento e seu filho Guilherme | Foto: Reprodução

Cleia Nascimento, mãe de Guilherme, de 10 anos, também desabafou sobre os desafios cotidianos:

"Ser mãe atípica é estar em estado de alerta o tempo todo. As crises de ansiedade e as dificuldades de comunicação exigem da gente uma atenção constante. Quem não passa por isso, não entende a intensidade da nossa rotina."

Elisangela e seu filho Francisco Leonardo | Foto: Reprodução

Já Elisangela Habitar, mãe de Francisco Leonardo, de 29 anos (autista e cadeirante), ressaltou o processo de aceitação:

"O primeiro desafio da mãe atípica é aceitar que seu filho não é igual às outras crianças. Passamos por uma fase de luto antes de aprender a lutar pelos direitos deles. O Dia do Autismo existe para conscientizar a sociedade, pois ainda há muita desinformação e preconceito."

Todas as mães entrevistadas enfatizaram a relevância de datas como o 2 de abril, mas destacaram que para as famílias atípicas, a conscientização é uma luta diária. O respeito, a empatia e o acesso a informações são essenciais para melhorar a qualidade de vida das crianças autistas e suas famílias. O autismo não tem cura, mas o preconceito pode ser eliminado com conhecimento.

Fita quebra cabeças é um dos símbolos do autismo | Foto: Reprodução

