Mulher que buscava atendimento com crise de ansiedade é detida após confusão em hospital

Uma paciente do Hospital Municipal Raul Sertã, situado em Nova Friburgo, Região Serrana, foi presa depois de se envolver em uma confusão generalizada nessa segunda-feira (31). As primeiras informações são de que ela teria buscado atendimento com crise de ansiedade. Depois de esperar o atendimento por cerca de quatro horas, ela exigiu agilidade, o que começou a discussão.

Entretanto, essa versão não é confirmada pela Secretaria Municipal de Nova Friburgo que afirma que a mulher desacatou funcionárias, além de ter quebrado três computadores que ficavam na recepção do hospital.

Ainda segundo a nota, a pasta alega que no momento da confusão, o atendimento estava normalizado e com o quadro de médicos completo. Também foi destacado que o tempo de espera para atendimento depende da quantidade de pessoas buscando auxílio e da classificação de risco.

A paciente foi conduzida à 151ª DP (Nova Friburgo), onde o caso foi registrado.