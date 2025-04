Incêndio atinge casarão no Centro do Rio

Um incêndio atingiu um casarão na Rua República do Líbano, esquina com a Rua da Constituição, no Centro do Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (31). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ainda está sendo realizado o trabalho de rescaldo na manhã desta terça-feira (1º).

Ainda segundo os bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 22h e o incêndio foi controlado por volta das 1h30. Até agora, não foram registradas vítimas.

Informações preliminares indicam que um curto-circuito seria responsável pelo incêndio. O Centro de Operações Rio informou que as ruas permanecem interditadas. No momento, equipes da Subprefeitura, Defesa Civil e Guarda Municipal trabalham no local, além da Light, que também foi chamada.