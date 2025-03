Beto Barbosa atualiza estado de saúde após passar por cirurgia abdominal

Beto Barbosa, aos 70 anos, atualizou seus fãs sobre sua saúde após uma delicada cirurgia abdominal. Ainda internado, o cantor postou um vídeo nesta segunda-feira (31) diretamente do hospital, onde compartilhou detalhes sobre sua recuperação e a possibilidade de receber alta em breve.

"Hoje completo cinco dias desde a cirurgia. Acho que já terei alta hoje mesmo. Vou começar a movimentar o corpo. Estou vivo, graças a Deus. Em 30 dias, estarei firme e forte," declarou confiante.

O procedimento realizado foi para a retirada de quatro hérnias abdominais, com a colocação de tela. Em mensagem aos seguidores, Beto expressou alívio e gratidão pelo resultado. "Estou me sentindo outra pessoa após me livrar desse peso na barriga. Isso me incomodava muito, dificultava até meu trabalho. Agora estou bem renovado. Muito obrigado pelas orações de todos vocês. Um beijo," disse o artista.

Na legenda da publicação, ele deixou aos fãs uma previsão otimista para seu retorno aos palcos: "Bom dia a todos os amigos, amigas, fãs e familiares. Muito obrigado por tudo. Amo vocês. Nossa cirurgia foi guiada por Deus e realizada pela supercompetente Dra. Karina Longo, que tem me dado muita confiança nesse processo. Já estou caminhando e, se seguir todas as orientações médicas à risca, estarei pronto para voltar ao trabalho no dia 30 de abril, no show do Hotel Marina Park, em Fortaleza, durante o aniversário do Kukukaya no forró das antigas. Deus sempre."

Leia também:

Seis homens são presos em operação policial em Armação dos Búzios



Theatro Municipal de Niterói recebe show ‘Laila Garin canta Elis’ nesta terça e quarta, 4 e 5

Vale lembrar que Beto Barbosa enfrentou uma dura batalha contra o câncer de próstata e bexiga, diagnosticado em 2018. Após um longo tratamento, anunciou em fevereiro de 2024 estar totalmente curado. Agora, ele inicia mais uma etapa de recuperação, desta vez da recente cirurgia abdominal.