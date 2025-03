Mega-Sena acumula e vai sortear prêmio de R$ 45 milhões

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h de terça-feira (1) - Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

O concurso 2.846 da Mega-Sena, realizado neste sábado (29), não teve nenhum acertador das seis dezenas sorteadas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para a próxima terça-feira (1º).

Os números sorteados foram: 01 - 12 - 16 - 17 - 25 - 57.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.