Acidente entre ônibus e carro de passeio mata homem em Campo Grande, Zona Oeste do Rio

Um acidente envolvendo um ônibus e um carro de passeio causou a morte de um homem na madrugada deste domingo (30). A colisão entre os veículos ocorreu em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Uma faixa da Avenida Cesário de Melo permanece ocupada, próximo à Rua Augusto de Vasconcelos, de acordo com o Centro de Operações Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de Campo Grande foram chamados para atender à ocorrência de colisão entre os veículos por volta das 4h40, na Avenida Cesário de Melo, na altura do nº 3.215, perto do Hospital Municipal Rocha Faria. Quando chegaram ao local, os bombeiros já encontraram a vítima, de 40 anos, sem vida. Não se sabe se a vítima estava no carro ou no ônibus.

O transporte coletivo envolvido na colisão é da Autoviação Jabour. Equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) também estão no local organizando o trânsito da área.