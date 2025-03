São Gonçalo tem programação para conscientizar sobre autismo

No dia 5 de abril, a Subsecretaria da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Assistência Social, vai realizar uma caminhada de conscientização do autismo "Inclusão e respeito, os autistas têm direito" - Foto: Divulgação

A população de São Gonçalo vai conhecer um pouco mais sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) no mês de abril. O transtorno tem o Dia Mundial de Conscientização lembrado no dia 2 de abril e as Secretarias de Saúde e Defesa Civil, Educação e Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo vão realizar várias atividades para servidores, famílias de autistas e população em geral.

Na Educação, a Subsecretaria de Ações Pedagógicas preparou o "4º Ciclo de Palestras sobre o Autismo", que acontece no Teatro Municipal de São Gonçalo, no dia 2 de abril. O evento, que é de 9h às 17h, traz a visão dos profissionais de Educação com palestras, troca de experiências e peça teatral. As inscrições já foram encerradas.

No dia 5 de abril, a Subsecretaria da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Assistência Social, vai realizar uma caminhada de conscientização do autismo "Inclusão e respeito, os autistas têm direito". O evento acontecerá às 9h, com concentração na Rua Coronel Moreira César 169, no Centro.

As unidades de saúde vão promover atividades para fortalecer a interação entre usuários e profissionais de saúde com rodas de conversa, palestras e dinâmicas nas salas de espera. “Essas ações servirão como uma oportunidade para discutir o TEA, promover a conscientização e oferecer suporte às famílias e indivíduos com autismo”, explicou a coordenadora do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, Ana Rangel.

Profissionais de saúde, educadores e famílias de pessoas autistas poderão participar do 1º Seminário de Conscientização do Autismo – Promovendo a Inclusão e o Conhecimento sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) no dia 10 de abril, das 8h às 18h, no Teatro Municipal de São Gonçalo. O Dia Mundial da Conscientização do Autismo também contará com palestras para servidores da saúde nos dias 15 e 29 de abril no auditório da Semsadc.

“O objetivo das ações é promover a conscientização sobre o autismo e discutir estratégias para promoção da qualidade de vida das pessoas autistas e suas famílias, reduzindo o preconceito e a discriminação. Teremos palestras, mesa redonda e histórias de vida e de profissionais envolvidos com os autistas”, contou a subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane.

Rastreio - São Gonçalo ganhou, este ano, um suporte para o rastreio do transtorno do espectro autista (TEA), principalmente em crianças, com o Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. A implantação do programa possibilita, entre outras atribuições, que profissionais da rede da Atenção Básica possam rastrear, precocemente, o autismo, o que reflete diretamente na melhora do tratamento.

“Estamos avançando com os cuidados e conscientização sobre o TEA. No início do governo do Capitão Nelson, não havia essa preocupação. Hoje, quatro anos depois, temos um programa que realiza atividades de conscientização, desenvolve linha de cuidados e protocolos de enfermagem. A intenção será sempre aprimorar e melhorar tanto para os autistas quanto para as suas famílias”, finalizou o secretário municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo, Gabriel Mello.