Polícia procura homem que furtou notebooks em várias cidades do Rio

A Polícia Civil está à procura de um homem suspeito de furtar notebooks em vários estabelecimentos de diferentes cidades do Rio de Janeiro. Os delitos ocorreram ao longo do mês de março, incluindo a capital, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e Niterói, na Região Metropolitana. Estima-se que o indivíduo tenha levado ao menos sete computadores.

O primeiro furto foi registrado em 21 de março. O homem conseguiu acesso à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) utilizando um crachá e vestindo um jaleco. Ele entrou em uma sala do curso de Biologia, onde furtou três notebooks. Um dos aparelhos continha uma pesquisa de dois anos, que pode ter sido comprometida ou perdida.

Leia também!

Aneel mantém bandeira tarifária verde de energia para abril



Theatro Municipal do Rio anuncia temporada com aposta em popularização

No dia seguinte, 22 de março, o suspeito continuou sua série de crimes. Pela manhã, esteve em um stand de imóveis na cidade do Rio e furtou dois notebooks sem levantar suspeitas. Mais tarde, ainda no mesmo dia, ele roubou outro computador em uma clínica médica situada em Duque de Caxias, também sem ser surpreendido.

A ação mais recente ocorreu na última terça-feira, 25 de março, em Niterói, onde o homem furtou um notebook dentro de uma academia. Segundo informações da Polícia Civil, as ocorrências foram registradas em diferentes delegacias. As unidades estão compartilhando dados de inteligência e utilizando ferramentas tecnológicas para identificar e localizar o autor dos crimes. As investigações seguem em andamento com o objetivo de esclarecer todos os casos e capturar o responsável.