Mulher é presa na Região Serrana do Rio por envolvimento em roubos a motoristas e idosos, veja o vídeo!

Policiais do 30º BPM em ação conjunta com a 110ª DP, por meio de informações da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar (SSI/PMERJ) e dados repassados pelo Disque Denúncia, prenderam uma mulher acusada de envolvimento em roubos na Região Serrana do Estado do Rio. Ela fazia parte de uma quadrilha que escolhia como alvos idosos, pessoas vulneráveis e motoristas de aplicativo.

A prisão aconteceu nesta quinta-feira (27), em Teresópolis, na Região Serrana/ do Estado do Rio. A acusada, Hiory de Oliveira Nunes, de 25 anos, estava foragida da Justiça. Ela foi capturada após trabalho de monitoramento realizado pelos policiais militares do serviço reservado do 30º BPM (Teresópolis) e policiais civis da 110ª DP (Teresópolis), com base em informações fornecidas pelo Disque Denúncia (2253-1177).

Hiory é acusada de integrar uma quadrilha que realizava diversos roubos na região. Ela agia ao lado de dois criminosos, já presos em janeiro deste ano pela 110ª DP. Hiory se passava por garota de programa e atraía as vítimas para emboscadas. Os motoristas de aplicativos eram chamados para buscá-la e, ao chegarem ao ponto de partida, eram abordados pelos comparsas, que subtraíam seus pertences mediante violência e grave ameaça. Além disso, ela também praticava roubos e furtos no centro de Teresópolis, especialmente contra idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Hiory havia sido presa em 11 de maio de 2024, por tráfico de drogas, mas foi liberada sete dias depois, após receber liberdade provisória. Em março deste ano, um novo mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Teresópolis, com pedido de prisão preventiva, devido ao crime de Roubo Majorado.





Após sua captura, Hiory foi levada para a 110ª DP (Teresópolis), onde o mandado de prisão foi cumprido e as medidas cabíveis foram tomadas. Em seguida, foi encaminhada para uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde permanecerá à disposição da Justiça.