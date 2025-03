Ministério Público denuncia 16 torcedores por brigas antes de Fla-Flu

Torcedores foram detidos pela PM no dia do clássico, nos arredores do Maracanã - Foto: Divulgação/Redes Sociais

Torcedores foram detidos pela PM no dia do clássico, nos arredores do Maracanã - Foto: Divulgação/Redes Sociais

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou 16 integrantes da Torcida Jovem do Flamengo por associação criminosa e tumulto em eventos esportivos. A medida ocorre devido a brigas próximas do Maracanã, antes do confronto contra o Fluminense, no dia 16 de março.

Dentre os 16 membros da organizada, nove permanecem presos e outros sete respondem em liberdade. Segundo investigações do Grupo de Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor (Gaedest), o embate entre as torcidas foi planejado pelos rubro-negros e anunciado com antecedência.

No dia do conflito, os membros denunciados foram até o local em que as torcidas organizadas do Fluminense normalmente se encontraram. Lá, eles iniciaram as brigas com os torcedores do clube rival.

"A situação causou grande tumulto e colocou em risco a vida das pessoas que estavam e transitavam pela área. A violência só foi interrompida com a chegada de policiais militares, que prenderam em flagrante os denunciados e fizeram os outros envolvidos se afastarem", explica o MPRJ.

A denúncia esclarece ainda que os torcedores associaram-se com a finalidade de cometer crimes. Segundo MPRJ, a Torcida Jovem do Flamengo é uma associação de pessoas constantemente envolvida na prática de crimes dolosos e, normalmente, de maneira previamente ajustada.

Esta é a primeira ação penal ajuizada pelo Gaedest/MPRJ, grupo especializado de promotores criado em 11 de março pelo procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, com o objetivo de contribuir para a segurança pública em eventos esportivos, proteger o torcedor e acompanhar as políticas públicas.