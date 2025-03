Cinema Para Todos continuará em abril devido ao grande sucesso

O projeto Cinema Para Todos segue neste final de semana com sua proposta de levar acesso à sétima arte em São Gonçalo, trazendo sessões de cinema ao ar livre com entrada gratuita para a população. Além da exibição de filmes, o evento contará com distribuição gratuita de pipoca e guaraná, garantindo uma experiência completa para o público.

Neste final de semana os bairros contemplados com o projeto serão Engenho Pequeno no sábado (29) e Zumbi no domingo (30), a partir das 16h.

O Cinema Para Todos é realizado com apoio do Ministério da Cultura, Secretaria de Turismo e Cultura de São Gonçalo e Governo Federal, através da Lei Paulo Gustavo, reforçando o compromisso com o acesso à cultura e à valorização do audiovisual.

Devido ao grande sucesso neste mês de março, o projeto se estenderá para o mês de abril, alcançando outros bairros do município.

Serviço:

Horário: 16h às 19h

29 de março: Praça do Engenho Pequeno

30 de março: Praça do Zumbi

05 de abril: Praça do Barro Vermelho

06 de abril: Praça Itaipava

12 de abril: Praça Morro do Castro

13 de abril: Praça 3º BI