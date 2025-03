Caminhoneiro é encontrado morto em canteiro na Dutra após ter veículo roubado

Valbson de Oliveira Tatagiba foi encontrado morto no canteiro central da Dutra, próximo à Queimados - Foto: Reprodução

Valbson de Oliveira Tatagiba foi encontrado morto no canteiro central da Dutra, próximo à Queimados - Foto: Reprodução

O corpo do caminhoneiro Valbson de Oliveira Tatagiba, de 59 anos, foi encontrado na tarde de quinta-feira (27), no canteiro central da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do km 199, próximo à Queimados, na Baixada Fluminense.

O caminhão conduzido por ele teria sido roubado no local, na quarta (26), quando ele foi dado como desaparecido. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou o local, por volta das 14h30. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) chegou para realizar a perícia.

Não houve a confirmação se o veículo e a carga foram recuperados. O delegado André Cavalcante, titular da DHBF, informou que o corpo era mesmo de Valbson: "Foi feita a perícia no local, mas não há informações a passar nesse momento. Investigação em fase inicial".

Os Bombeiros retiraram o corpo do caminhoneiro do local entre 16h e 17h e em seguida foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu, também a Baixada Fluminense.