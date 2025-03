Otávio Mesquita é acusado de estupro por ex-assistente de palco do The Noite

A humorista Juliana Oliveira, que foi assistente de palco no talk show “The Noite”, do SBT, fez um registro criminal contra o apresentador Otávio Mesquita por estupro. Segundo a denúncia registrada no Ministério Público de São Paulo, o apresentador do “Operação Mesquita” cometeu o abuso durante uma gravação do talk show.

A informação foi divulgada por uma colunista do jornal “Folha de S. Paulo” nesta quinta (27). De acordo com a denúncia, Otávio tocou os seios e as partes íntimas da humorista durante uma quadro da atração na ocasião em que esteve no programa, no dia 25 de abril de 2016. No trecho televisionado, ele é visto apalpando os seios de Juliana e simulando relações sexuais em uma suposta brincadeira nos minutos iniciais do talk show.

Na denúncia, Juliana afirma que tentou se esquivar e resistir, mas o apresentador ignorou. Considerando o episódio como uma ato de cunho libidinoso não consentido mediante violência, a equipe de advogados da humorista considera que o episódio configura estupro. À “Folha”, Otávio Mesquita negou as acusações. “É um absurdo. Aquilo foi gravado. Ela demorou nove anos e só fez isso agora porque foi demitida e está chateada”, disse o apresentador. A denúncia está sendo analisada pelo MP-SP.