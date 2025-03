Maricá promove caminhada para celebrar o mês das mulheres neste sábado

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde e com apoio da Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, realiza a partir das 8h deste sábado (29/03) uma caminhada para simbolizar o mês das mulheres, com concentração em Araçatiba, próximo ao Fórum, e finalização na Praça Tiradentes. Para participar da atividade e receber a camisa que marca o evento, é necessário se inscrever através do link bit.ly/inscrições-caminhada, com 400 vagas disponíveis aos interessados.

Além disso, na Praça Tiradentes, das 8h às 16h, a população contará com 200 exames oferecidos pelo Caminhão da Saúde, incluindo mamografia e ultrassonografia, contribuindo para fortalecer o bem-estar feminino. Para isso, é necessário apresentar pedido médico, documento de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em outra frente, no ponto final da caminhada, serão disponibilizados diversos serviços e ações de saúde, incluindo orientações com médicos e enfermeiros, acompanhamento com nutricionista, atividades e dicas com educador físico, vacinação contra diversas doenças, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e coleta de exame preventivo.

O secretário de Saúde, Marcelo Velho, reforçou a importância da iniciativa para promover qualidade de vida às mulheres. “Com essa ação, unimos a prática de exercícios físicos com os serviços preventivos, como exames e orientações multiprofissionais. Isso marca o mês das mulheres e fortalece os cuidados oferecidos a esse público”, afirmou.

O subsecretário de Saúde, Juliano Oliveira, pontuou o papel dos exames especializados para o público feminino. “A saúde da mulher é um dos principais focos da gestão e estamos nos dedicando nesse sentido, aproximando os serviços especializados desse público e ampliando a oferta de exames diagnósticos. Com isso, temos uma Maricá ainda mais comprometida com qualidade de vida”, concluiu.

Serviço

Caminhada do Mês das Mulheres com diversos serviços de Saúde

Data: 29/03 (sábado)

Horário: A partir das 8h

Inscrições: bit.ly/inscrições-caminhada

Percurso: Concentração próximo ao Fórum, seguindo até a Praça Tiradentes, em Araçatiba

Serviços oferecidos: mamografia, ultrassonografia, orientações multiprofissionais, vacinação, testes rápidos para IST, coleta de preventivo