MAC recebe exposição sobre o humorista Paulo Gustavo neste fim de semana

O Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), na Boa Viagem, irá receber a exposição "Rir é um ato de resistência", que contará a trajetória do comediante Paulo Gustavo, a partir desse domingo (30). Natural da cidade, o humorista faleceu em 2021, devido complicações da covid-19.

Ao chegar no MAC, os visitantes encontraram logo de cara, uma escultura de 2,5 metros, como a primeira obra a ser exposta. Além de figurinos usados pelo artista, será mostrado ao público um curta-metragem e fotografias inéditas referentes a vida e carreira de Paulo.

A exposição será dividida em cinco galerias. A primeira, intitulada de "Uma vida á luz", contará com fotos e uma linha do tempo mostrando a infância de Paulo até sua vida adulta. Já a segunda, "O lúdico e o humor", terá instalações interativas, peças e elementos simbólicos.

Leia também:

Incêndio toma conta de igreja evangélica em Itaboraí; Vídeo



Prefeitura de Niterói e governo do estado disputam sobre fim do Estádio Caio Martins



Na terceira galeria, chamada de "A moda como expressão", será apresentado uma projeção que alterna entre registros de arquivos e figurinos usados pelo artista. Na quarta, serão expostas obras do arquivo pessoal de Paulo Gustavo.



A quinta e última galeria, "Multishow apresenta 220 volts de humor", é feita em colaboração com a TV Globo e o canal Multishow com foco no curta-metragem que destrincha a carreira do comediante.

Serviço: 'Rir é um ato de resistência'



Data: A partir de 30/03

Ingressos: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia-entrada, pessoas com mais de 60 anos, estudantes de escolas particulares e universidades, ID Jovem) Gratuidades: Crianças menores de 7 anos, estudantes da rede pública (ensino fundamental e médio), moradores e naturais de Niterói, servidores públicos municipais de Niterói, pessoas com deficiência, visitantes que chegarem ao museu de bicicleta. Entrada gratuita para todos às quartas-feiras.

Bilheteria: Venda exclusivamente presencial, pagamento apenas em dinheiro.

Local: Museu de Arte Contemporânea de Niterói: Mirante da Boa Viagem, s/nº, Boa Viagem