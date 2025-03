Professor é preso após fazer xixi em sala de aula

Um caso no mínimo inusitado veio a público através dos noticiários americanos nestes últimos dias. Um professor do ensino fundamental do Arizona, nos Estados Unidos, foi preso após urinar na frente dos alunos, em sala de aula.

De acordo com a reportagem da "People", o homem, de 52 anos, utilizou uma vasilha transparente e, sentado à sua mesa, começou a fazer xixi.

Ao ouvirem o que parecia ser um fluxo de água, os alunos descobriram do que se tratava o som inusitado. Ainda segundo a reportagem, como a mesa do professor não era fechada, todos os estudantes viram o pênis do mesmo. Após verem a cena, alguns alunos se dirigiram à sala do diretor para denunciar.

Em sua defesa, o professor alegou que acreditava que os alunos não podiam ver o seu órgão genital. Ele também declarou à polícia que não sabia a quem recorrer para ficar com os seus alunos para que pudesse ir ao banheiro, além de citar que aprendeu, enquanto estava no Exército, a se "aliviar" dessa forma, visto que não podia abandonar seu posto.

Ele foi liberado após pagar fiança de US$ 10 mil (cerca de R$ 57 mil). Inicialmente, o professor foi apenas afastado da escola enquanto a investigação do caso estava em andamento. Porém, na última segunda-feira (24) ele pediu demissão.