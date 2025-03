Comerciantes do Mercado São Pedro se preparam para Semana Santa com otimismo

Há um mês da época do ano em que o consumo de pescados bate recordes, comerciantes do Mercado de Peixe São Pedro, na Ponta da Areia, em Niterói, já se preparam para as vendas com otimismo.

A Semana Santa aumenta a expectativa de vendas do setor em Niterói, que busca novas alternativas para atrair os consumidores. Este ano, em especial, a Páscoa vem acompanhada de um "feriadão", que pode trazer oportunidades para o aumento do consumo.

De acordo com o presidente da Associação de Comerciantes do Mercado São Pedro, Attilio Guglielmo, o Mercado busca, em mais um ano, reaquecer a tradição dos boxes, que competem diretamente com as grandes peixarias da cidade.

"Os grandes diferenciais do Mercado São Pedro estão diretamente ligados à qualidade, preço e diversidade de espécies. Então não tem como ser diferente, nossas expectativas são muito positivas, esperamos um aumento de 50% para a Semana Santa, pois temos uma variação de oferta de peixes desde R$ 15,00, um valor acessível para todos. Além disso, nós defendemos a ideia de que a população coloque o peixe mais vezes como alimentação durante a semana, pois peixe é o alimento mais saudável, e sempre tem uma espécie com preço mais acessível", disse Attilio.

1/3 | Foto: Layla Mussi

2/3 | Foto: Layla Mussi

3/3 | Foto: Layla Mussi







Para os comerciantes, como Juan da Silva Rodrigues, que trabalha no Mercado São Pedro há 11 anos, o feriado prolongado pode trazer, sim, um "up" nas vendas, visto que, com mais tempo em casa, os clientes podem aumentar a quantidade de compras.

"A gente está sempre tentando melhorar, principalmente nessa época, para ter uma produção maior de mercadorias, onde a demanda é grande. A expectativa sempre é boa, e é claro, vai depender se as pessoas vão viajar, se vão comprar a mesma quantidade de sempre. Mas no geral, esperamos que as vendas sejam boas e acredito que vão ser, principalmente com foco no camarão, que é o carro chefe nessa época do ano", afirmou Juan.

Juan Rodrigues trabalha no Mercado São Pedro há 11 anos | Foto: Layla Mussi

Há 23 anos no Mercado, o comerciante Joselito Silva conta que a sardinha e a tilápia serão peixes que, certamente, estarão em promoção neste período, visto que estão na "época" de pesca dos mesmos.

"A expectativa é grande para esse feriadão que vem acompanhado da Páscoa. Como as vendas sempre aumentam, a gente se prepara, faz promoções, como da sardinha, que com certeza vai ser uma das grandes promoções do mercado, além da tilápia. Mas ainda assim, o produto mais procurado para este período é o camarão, que é versátil e consegue agradar diversos públicos com uma infinidade de opções de pratos", disse o comerciante.

O comerciante Joselito Silva garante que as expectativas estão altas para as vendas na Semana Santa | Foto: Layla Mussi

Expectativas rondam todo o país

De acordo com o diretor de Desenvolvimento e Inovação da Secretaria Nacional da Aquicultura do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) , Paulo Faria, a Semana Santa movimenta toda uma cadeia produtiva, desde os pescadores e aquicultores, até supermercados e restaurantes. “A cada ano, com as pessoas consumindo mais pescado, o mercado fica cada vez mais aquecido”, afirmou.

Mesmo que aconteça um crescimento do consumo na Semana Santa, a expectativa é que a demanda continue a aumentar ao longo do ano. Segundo dados da Associação Brasileira da Piscicultura ( PeixeBR ), o consumo do pescado cresceu mais de 53% na última década.

Para o diretor, o aumento no consumo se deve a uma diversidade de fatores, como a qualidade do pescado brasileiro e o fato de ser uma carne mais saudável. “O peixe de modo geral é muito recomendado por médicos e nutricionistas. E nós temos uma variedade muito grande de espécies para agradar a diferentes gostos. Além disso, temos diversos tipos de frutos do mar, como crustáceos, moluscos e o camarão ”, ressaltou.