Familiares se despedem de ex-vereador Edison Portela; “um apaixonado por São Gonçalo”

“Era um apaixonado por São Gonçalo”; foi assim que familiares e amigos do Edison Alves Portela durante o sepultamento do ex-vereador e advogado, que aconteceu na tarde desta terça-feira (25), no Cemitério Municipal de São Gonçalo, no bairro Camarão. Figura conhecida no cenário político da cidade nos anos 80, Edison faleceu aos 86 anos por conta de uma insuficiência respiratória, decorrente de um quadro de câncer.

O advogado ficou conhecido por sua passagem pela cadeira de Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo. Vereador de 1982 a 1988, Edison morou na cidade por toda sua vida. “Ele amava São Gonçalo com todas as forças. Tudo pra ele era essa cidade. Ele não quis ir morar em Niterói porque disse que ia perder as raízes dele se mudasse para outro lugar. Era um apaixonado. E morreu feliz; considerava que a cidade estava, a passos pequenos, caminhando para frente”, conta Anderson Portela, de 58 anos, filho mais novo de Edison.

"Ele não quis ir morar em Niterói porque disse que ia perder as raízes dele se mudasse para outro lugar", disse Anderson | Foto: Enzo Britto

Segundo o assessor político do ex-vereador, João Júlio Clemente, de 80 anos, uma das marcas do mandato de Edison foi a atenção especial para a gestão de recursos na cidade. “Na época em que ele foi presidente, a Câmara tinha quatro carros. O Edison mudou para um carro só. Ele tinha o objetivo de gastar pouco. Sempre falava: ‘o município tem pouca arrecadação, nós temos que economizar, temos que fazer tudo para que o dinheiro dê para fazer alguma coisa’. Ele sempre foi muito rigoroso com isso, disciplinado na questão dos gastos da Prefeitura”, destaca João, que também foi cunhado de Edison.

Mesmo após o fim da passagem pela Câmara, o ex-vereador continuou bem próximo da vida pública da cidade. “Ele fazia muita consultoria para novos candidatos. Por exemplo, o Cici Maldonado já foi se aconselhar com ele. O candidato Saíra foi se aconselhar com ele. Ele militou na advocacia, mas também fazia essa consultoria porque amava esse lado”, conta Edison Portela Junior, de 61 anos, filho do ex-parlamentar.

A despedida a Edison começou às 10h na Igreja Presbiteriana do Paraíso, que sediou tanto o velório como um culto à tarde. Vários amigos, vizinhos e familiares estiveram por lá para prestar suas homenagens; o ex-prefeito e ex-deputado Osmar Leitão esteve entre os visitantes que passaram pelo local. Em nota, a presidente da Oitava Subseção da OAB/RJ, Drª Andreia Pereira, lamentou a morte do advogado. “A Ordem dos Advogados do Brasil no Estado do Rio de Janeiro, Subseção em São Gonçalo, reitera suas sinceras condolências neste momento de dor e consternação”, afirma em nota.