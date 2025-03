Pacientes do Hospital Alberto Torres recebem ação de corte de cabelo e barba

Os pacientes internados no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, ganharam corte de cabelo e barba esta semana. O objetivo foi proporcionar um ambiente mais acolhedor e elevar a autoestima deles durante o período de tratamento. O serviço acontece regularmente e sempre que houver demandas e conta com toda higiene e cuidados necessários.

"O objetivo é trazer bem-estar aos pacientes, especialmente para aqueles que já estão alguns dias em tratamento conosco. Então, essa alta imagem também é um processo positivo na recuperação deles. Quando eles se olham no espelho e estão de cabelo cortado e barba feita, isso traz autoestima e contribui para uma recuperação mais rápida", destacou a coordenadora da clínica médica, Rosany Dias.

Mayke Vinicius Barbosa, de 20 anos, foi um dos primeiros a receber o serviço do barbeiro Augusto Miranda, contratado pela equipe de Humanização e Qualidade do HEAT. “Devo receber alta amanhã e vou chegar em casa com visual reformulado. Cortei o cabelo e aproveitei para acertar a barba. Está tudo na régua. Gostei muito”, elogiou.

Sem poder sair do leito devido a fratura nas pernas, Cleiton Cardoso Cabral, de 24 anos, recebeu corte de cabelo na cama. “Vamos cortar o cabelo aqui mesmo. Preciso com urgência. Quero ir operar de visual novo. E receber alta também”, garantiu o paciente que agradeceu pelo serviço: “ficou show. Demos uma tapa no visual. Valeu!”.

Pacientes do Centro de Tratamento Intensivo(CTI) e da pediatria também recebem o serviço, feito sempre na parte da manhã. Após o corte de cabelo e o barbeamento, a equipe de enfermagem inicia a higienização dos pacientes, assim como curativos e medicação. Cabeleireiros e barbeiros que queiram participar da ação devem procurar o setor de Qualidade e Humanização ou ligar através do telefone (21) 3812-2646