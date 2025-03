São Gonçalo faz ação em shopping para incentivar a vacinação

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Shopping Partage, no Centro, vai realizar ação com oferta de vacinas entre os dias 26 e 28 deste mês, das 10h às 14h. A Coordenação de Imunização vai disponibilizar os imunizantes contra o HPV, hepatite B, antitetânica, covid, febre amarela e tríplice viral no evento, que é chamado de Partage Day.

“O município incentiva, constantemente, a vacinação. E essa ação vem confirmar o que já fazemos. Essa parceria é importante porque é mais um local para as pessoas terem acesso ao imunizante sem ter que se dirigir a uma unidade de saúde. Em um passeio ao shopping, os gonçalenses podem sair vacinados, unindo o lazer com a saúde. Lembrando sempre que a vacinação é um ato em prol da saúde coletiva”, disse a subsecretária de Saúde Coletiva, Thainá Fratane.

A vacina contra o HPV está disponível para crianças e adolescentes entre 9 e 19 anos. A Hepatite B é aplicada assim que os bebês nascem e a partir de 7 anos. A antitetânica (DT) é uma dose a cada 10 anos a partir de 7 anos, considerando doses anteriores de Pentavalente e DTP.

A vacina contra a febre amarela pode ser aplicada em pessoas que nunca foram vacinadas ou sem comprovação de vacinação. Também há o reforço caso a pessoa tenha recebido uma dose antes de completar 5 anos.

Já a tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) é aplicada aos 12 meses de vida. As crianças devem completar duas doses de acordo com a situação vacinal e os adultos recebem duas doses até 29 anos e uma dose de 30 a 59 anos. Profissionais de saúde também podem tomar duas doses do imunizante.

A vacinação contra a covid-19 passou a ser obrigatória para as crianças entre seis meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias; gestantes com autorização médica a cada gestação e idosos, que devem ser vacinados a cada seis meses, assim como os imunocomprometidos com mais de 12 anos.

O imunizante também pode ser aplicado nos gonçalenses com mais de 12 anos que fazem parte de algum grupo prioritário elencado pelo Ministério da Saúde. São eles: pessoas que vivem em instituições de longa permanência (Ilpis), indígenas, ribeirinhos, quilombolas, puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, pessoas privadas de liberdade e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, profissionais do sistema prisional e pessoas em situação de rua.

Para a vacinação é necessário apresentar cartão do SUS, caderneta de vacina e identidade.