Luana Piovani vence Pedro Scooby na justiça e comemora: 'Ele perdeu, com a graça divina'

A atriz Luana Piovani celebrou, neste domingo (23), através das redes sociais, a vitória judicial que obteve contra o ex-marido, o surfista Pedro Scooby. O pedido feito por Scooby para que Piovani não se pronunciasse sobre ele na internet foi revogado.

"Graças a Deus, ele teve que pegar a mordaça e engolir pelo rabo, porque ele perdeu, com a graça divina", declarou Luana. Segundo a atriz, o ex-marido poderia recorrer da decisão, mas acredita que ele não o fará. "Podia recorrer, mas ele entendeu que o negócio para ele ia ficar complicado, ele teve um momento de luz. A idade vai trazendo algum tipo de maturidade, de inteligência emocional", declarou a artista.

Luana Piovani também compartilhou alguns relatos de mães que perderam a guarda dos filhos por estarem fora do país de origem dos mesmos. Atriz vive em Portugal e divide os cuidados dos três filhos, Dom, Bem e Liz, com Scooby, que segue morando no Brasil com a atual esposa, Cintia Dicker e a filha, Aurora.

"Não confie em homem nenhum, a não ser que seja seu filho, porque aí você sustenta ele e você dá as ordens. Não adianta, gente… Eu fico desesperada. Se você não está no seu país, infelizmente, a chance de você conseguir ajuda é muito menor", disse a atriz.

Piovani e Scooby se divorciaram em 2019, após seis anos de casados.