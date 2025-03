Motorista de aplicativo atropela 10 pessoas e acaba preso no RJ

Um motorista que atuava por meio de aplicativo foi preso após atropelar dez pessoas em Comendador Soares, bairro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A prisão foi realizada na noite de sábado (22), em Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro. O carro utilizado no crime, apresentando marcas de colisão, também foi recuperado pelas autoridades.

O incidente teve início na noite de sexta-feira (21), na Rua Presidente Vargas, quando o motorista, após uma discussão, jogou o veículo contra passageiros que haviam acabado de sair do carro e contra pessoas que estavam em um bar. Duas vítimas ficaram feridas.

Registros de câmeras de segurança capturaram o momento em que os passageiros desembarcam do veículo e a discussão começa. Após inicialmente deixar o local, o motorista para, desce do carro e avança contra os passageiros. Ele é contido por frequentadores do bar próximo, que intervêm para confrontá-lo.

Momentos depois, o motorista retorna ao veículo, dá meia-volta e avança de forma violenta com o automóvel contra um grupo de pessoas, incluindo crianças, enquanto se dirige novamente ao bar. Em seguida, ele direciona o carro em alta velocidade contra outro grupo com o qual havia discutido, atropelando várias pessoas que estavam na calçada. Após os atropelamentos, o homem fugiu da cena.

A 56ª Delegacia de Polícia (Comendador Soares) conseguiu localizar o veículo do suspeito por meio de investigações e cruzamento de dados de inteligência. Em diligências, os agentes esperaram no local até que o suspeito aparecesse e o prenderam em flagrante por dez tentativas de homicídio.

Na delegacia, foi constatado que o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e utilizava os dados de seu irmão mais novo para se cadastrar no aplicativo de transporte e operar o veículo de forma irregular.