Churrasqueira acesa em restinga é apreendida em Niterói

A Prefeitura de Niterói segue intensificando as ações para manter a ordem nas praias da cidade. No último sábado (22), uma operação na Restinga de Itaipu, área de proteção ambiental localizada na Região Oceânica, resultou na apreensão de uma churrasqueira acesa, mesas, cadeiras e isopores, todos em desacordo com as normas legais. A ação foi conduzida pela Secretaria de Ordem Pública (Seop) e contou com o uso de drones e a atuação dos agentes da Coordenadoria de Ações Táticas da Guarda Civil Municipal e do Regime Adicional de Serviço (RAS).

O Secretário de Ordem Pública, Cel. Gilson Chagas, reforçou o compromisso com a fiscalização e ordenamento das praias, incentivando a população a denunciar irregularidades pelo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), por meio do número 153. "Vamos continuar monitorando a situação para coibir as irregularidades e manter o ordenamento nas praias", afirmou.

A Operação Verão, em vigor desde janeiro, reúne equipes da Prefeitura que atuam utilizando viaturas, motopatrulhas e reboques para garantir um ambiente organizado nas áreas de lazer do município. A partir de fevereiro, a Seop começou a empregar drones para intensificar a fiscalização nas praias. Essa tecnologia tem possibilitado uma visão mais abrangente, permitindo respostas ágeis e precisas na gestão dos espaços públicos.

Até o início de março, a Guarda Municipal registrou 418 ocorrências relacionadas a som alto, comércio irregular e cobrança abusiva pelo uso de mesas e cadeiras. No mesmo período, foram emitidas 63 notificações, realizadas 18 intimações e aplicados 16 autos de infração. Durante o Carnaval, houve registro de 101 ocorrências de venda irregular de produtos não autorizados, demonstrando a continuidade das ações de fiscalização em momentos de alta movimentação nas praias.