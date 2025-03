Universitária britânica vende sua virgindade e ator paga cerca de R$ 12 milhões

Um anúncio inusitado foi feito por uma universitária britânica, de 22 anos. Segundo a estudante, o vencedor do leilão por sua virgindade investiu 1,6 milhões de libras — cerca de R$ 12 milhões.

Moradora de Manchester (Inglaterra) e de família religiosa, Laura declarou que não esperava ter tanto dinheiro. Ela também disse que a venda foi uma escolha lógica.

O leilão foi realizado através do site Cinderella Escorts, conhecido por esse tipo de negociação. Segundo ela, o vencedor foi um famoso ator de Hollywood com ligações com Jeffrey Epstein, magnata encontrado morto em uma prisão de Nova York em 2019, enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual. Porém, por questões contratuais, a identidade do ator será preservada.

Além dele, Laura afirmou que um político de Londres e um empresário de Dubai também fizeram lances expressivos no leilão.

De acordo com o jornal Daily Mail, a jovem se encontrou previamente com alguns interessados. O encontro final aconteceu em um hotel de luxo, em um evento organizado pela Cinderella Escorts, onde um médico certificou a virgindade antes da fechar o acordo. Antes disso, ela e o vencedor tiveram uma conversa para alinhar preferências e garantir que Laura se sentisse confortável.

Ao falar sobre sua decisão, a jovem declarou: "Estou feliz por ter tomado essa decisão, pois penso muito racionalmente como pessoa. A probabilidade de eu ter perdido minha virgindade com alguém que nunca teria se casado comigo depois de qualquer maneira era muito alta".

O leilão aconteceu no ano passado, mas a história só veio à tona recentemente. Após a experiência, Laura revelou que agora busca um "sugar daddy", disposto a lhe pagar uma mesada de 30 mil libras (cerca de R$ 220 mil).