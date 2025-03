Sesc São Gonçalo recebe 'Kawó – o rei chama' neste domingo (23)

O Sesc São Gonçalo recebe neste domingo (23) o espetáculo Kawó – o rei chama, uma montagem que celebra a mitologia iorubá e a ancestralidade negra. A peça faz parte da Trilogia dos Orixás, uma série de produções teatrais iniciadas em 2014 por um grupo de artistas da cidade, com o objetivo de apresentar a rica cultura afro-brasileira ao público infantojuvenil.

A trilogia começou com a cena curta Jogo da Velha, seguida de Omi – do leito ao mar, e culmina agora em Kawó – o rei chama, um espetáculo que já recebeu 17 indicações na 9ª edição do prêmio CBTIJ, incluindo melhor espetáculo, melhor direção, melhor elenco, melhor direção de produção e três indicações em atuação cênica, entre outras categorias.

O Espetáculo

Kawó – o rei chama narra a trajetória de Xangô, um dos mais respeitados orixás da mitologia iorubá. Representante da justiça, do fogo e do trovão, Xangô é celebrado por meio de uma encenação rica em histórias e simbolismos. O elenco, composto exclusivamente por atores negros, transporta o público para uma Nigéria mítica, onde uma família se prepara para um grande banquete ao redor do fogo.

Enquanto cozinham e decoram o quintal para a festa, relembram as narrativas que construíram a figura de Xangô, suas batalhas, amores e desafios. O espetáculo explora não apenas sua grandiosidade, mas também suas imperfeições, trazendo reflexões sobre o poder e a responsabilidade.

Gabriel Mendes, diretor, dramaturgo e idealizador do projeto, destaca a importância de contar essas histórias para as novas gerações:

"Nosso espetáculo dialoga com o entendimento de que no saber informal há um conhecimento incalculável e não existe presente e futuro possíveis sem compreender a origem e a ancestralidade. Ao longo da história, esse conhecimento foi negado àqueles que descendem dos homens e mulheres trazidos do continente africano para serem escravizados no Brasil. Essas histórias precisam ser contadas para que os jovens se reconheçam naquilo que ouvem e percebam que a nossa história começou antes mesmo de ter começado."

Serviço

Data: 23 de março (domingo)

Local: Sesc São Gonçalo - Av. Pres. Kennedy, 755 - Estrela do Norte, São Gonçalo

Ingresso: R$ 15 (inteira) | R$ 7,50 (meia)

Classificação: Livre

Duração: 65 minutos

Horário: 16h

Ficha Técnica

Direção Artística Geral, idealização e dramaturgia: Gabriel Mendes

Assistência de Direção: Rodrigo Lontra

Elenco: Ivan de Oliveira, Gabriela Luiz, João Mabial, Michael Alves, Rodrigo Lontra e Victor Braga

Músicos: Kaio Ventura e Raquel Terra

Stand-ins: Thiago Manzotti (ator) e Lucas da Lapa (músico)

Cenografia: Cachalote MattosFigurinos e Adereços: Valério Bandeira

Iluminação: Raphael GrampolaDireção Musical: Raquel Terra

Composições: Kadú Monteiro e Raquel Terra

Direção de Movimento e Preparação Corporal: Fernanda Dias e Michael Alves

Coreografias: Gabriela Luiz e Michael Alves

Direção de Produção: Cachalote Mattos, Gabriel Mendes e Rodrigo Lontra

Assistência de Produção: Felipe Oliveira e Stallone Abrantes

Fotografia: Renato Mangolin

Programação Visual: Breno Loeser e Ricardo Rocha

Gestão de Mídias: VB Digital

Consultoria de Acessibilidade: Stallone Abrantes

Intérprete de LIBRAS: Sheila Martins

Costuras: Claudio Policarpo e Norma Farias Mendes

Montagem: Felipe e Leandro Mattos

Cenotecnia: Moisés Cupertino

Técnico de Som: Leandro Mattos

Realização: 2NÓS e ONÀ PRODUÇÕES