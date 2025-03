Moradores da Estrela do Norte sofrem com falta d'água há 1 ano e 2 meses

Moradores do bairro Estrela do Norte, em São Gonçalo, estão sofrendo com a falta de abastecimento de água há cerca de um ano e dois meses. De acordo com relatos, a água vem do ramal do Galo Branco, mas há meses não chega até eles, que precisam solicitar pipas d'água, que também custam a chegar.

"Desde janeiro do ano passado começou a parar de cair água aqui na rua. No dia 15 de janeiro fui olhar minha cisterna e estava vazia. Como meu hidrômetro fica fora de casa, na rua, fui olhar e ele havia sido roubado. Isso aconteceu por diversas vezes, e sempre que reclamávamos, a Águas do Rio vinha e colocava outro no lugar. Mas nada de a água cair para nós. Solicito pipa d'água desde então, pelo telefone, whatsapp, ouvidoria, e eles sempre dão um prazo e nada. A pipa só chega, e quando chega, depois de muita reclamação, mas é sempre muito difícil, porque já estamos nesse vai e vem há muito tempo", contou o morador Djalma Roberto Almeida, de 69 anos.

De acordo com o morador, a concessionária já foi ao local diversas vezes e sempre alega ser falta de pressão, mas nada é feito para solucionar o problema.

"Em dezembro, fui pedir uma pipa, tive que reclamar muito, e no final disseram que o pedido foi cancelado porque o abastecimento havia voltado ao normal, o que não aconteceu. Tive que comprar por fora, mais de 300 reais. É um dinheiro que faz falta pra mim, tenho uma mãe de 92 anos morando comigo, que precisa de cuidados, de uma boa higiene, de água né, que é o nosso direito. Eles sempre alegam que vão me colocar como prioridade, mas isso nunca acontece", desabafou Sr. Djalma.

Ainda segundo o morador, a concessionária alega que existe um projeto de melhoria.

"Vivo ligando para a ouvidoria, para verem nosso problema da água, eles alegam que existe um projeto para melhorar essa questão, mas até agora nada, e a gente que paga o pato. Esse mês, por exemplo, minha conta veio mais de 400 reais, fui na Águas do Rio e eles viram que estava errada e reajustaram. É sempre uma dor de cabeça", completou o morador.

Procurada pela reportagem de O SÃO GONÇALO, a concessionária Águas do Rio, responsável pelo abastecimento, disse em nota que "está prevista para o final deste mês de março a entrega de uma obra que vai promover o reforço e a melhoria do abastecimento para milhares de moradores de São Gonçalo, onde o bairro Estrela do Norte está entre as regiões contempladas. A concessionária ressalta que nos últimos meses a localidade enfrentou oscilações no abastecimento devido ao alto consumo, impulsionadas por um dos verões mais quentes e secos da história.

A empresa esclarece que realizou o abastecimento alternativo do cliente com envio de caminhão-pipa na tarde de sexta-feira (21), serviço que tem sido priorizado para atender hospitais e escolas. A empresa reforça que segue à disposição dos clientes pelo 0800 195 0 195, por meio de ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp".