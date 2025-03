Morre, aos 70 anos, o surfista, ator e apresentador Daniel Sabba

A causa da morte e detalhes do enterro ainda não foram divulgados - Foto: Reprodução

A causa da morte e detalhes do enterro ainda não foram divulgados - Foto: Reprodução

Morreu aos 70 anos, no Rio de Janeiro, o surfista, ator e apresentador Daniel Sabba. A informação do falecimento de Daniel foi confirmada através de suas redes sociais. A causa da morte e detalhes do enterro ainda não foram divulgados.

“É com imenso pesar e profundo respeito que comunicamos o falecimento de Daniel Sabba. Ele se foi, mas deixou um legado que permanecerá vivo nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Daniel foi uma pessoa de coração generoso, sempre disposto a espalhar bondade e a transformar a vida daqueles ao seu redor”, disse o início do comunicado oficial.

Em 2021, ele sofreu um grave acidente de carro. À época, ele pilotava uma moto na Avenida Niemeyer, entre Leblon e São Conrado, Zona Sul, quando bateu em um carro e acabou preso às ferragens. Desde então, enfrentava graves sequelas, com os movimentos paralisados. Em 2023, passou por uma cirurgia para remoção de um tumor no nariz. Sabbá estava internado no Hospital Barra D'Or, Zona Oeste, devido a complicações de um câncer.

Leia também

1º Seminário de Literatura Gonçalense (Selig) movimenta a FFP-UERJ

Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio fica acumulado em R$ 10 milhões



“Sua luz, sua alegria e sua imensa sabedoria continuarão a nos inspirar, mesmo na sua ausência física. Neste momento de dor, nos unimos em solidariedade, lembrando que o amor e os ensinamentos que Daniel nos deixou jamais serão esquecidos. Seu espírito permanecerá imortal em nossos corações. Que sua jornada agora seja de paz e serenidade, e que possamos encontrar consolo nas boas lembranças que ele nos deixou”, finalizou o texto da publicação.

Sabbá participou de vários campeonatos nos anos 1980 e apresentou diversos programas de entretenimento, como o "Sabbá Show", na TV Band e na CNT. Ele ainda participou de novelas da TV Globo, como "Paraíso Tropical", "Belíssima", "América" e "Pecado Capital".

O ator e apresentador foi casado com a cantora e guitarrista Syang. Em 2002, ambos se separaram enquanto ela participava da "Casa dos Artistas", no SBT.