Papa Francisco tem melhora e não precisa mais de máscara de oxigênio

Internado há mais de um mês por conta de uma infecção pulmonar, o Papa Francisco, de 88 anos, teve uma melhora em seu quadro de saúde. Segundo uma atualização divulgada pelo Vaticano nesta quarta-feira (19), o pontífice deixou de usar a máscara de oxigênio para ventilação mecânica e está respirando com um pouco mais de facilidade.

De acordo com o Hospital Gemelli, em Roma, na Itália, a infecção pulmonar ainda não foi completamente eliminada do corpo de Francisco, mas já está sob controle. Ele segue utilizando uma cânula nasal para receber oxigênio de alto fluxo, mas o nível de necessidade tem diminuído nos últimos dias.

O papa está internado em Roma no último dia 14 de fevereiro. Ele chegou a enfrentar um período crítico e viu seu quadro se agravar no final do mês passado, mas voltou a se recuperar bem nos últimos dias.