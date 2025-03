São Gonçalo será homenageada na Semana Nacional do Artesanato 2025

O artesanato de São Gonçalo estará em destaque na Expo Artesão – Semana Nacional do Artesanato 2025, um evento que celebra o Dia Nacional do Artesão e valoriza a cultura e o trabalho manual de artesãos de todo o Brasil. A edição deste ano acontece nesta quarta-feira (19) até domingo (23), com uma programação intensa e cheia de atividades para o público.

O evento será realizado na Praça Edson Cortes, localizada na Avenida Augusto Severo, Glória – Rio de Janeiro, com horário especial de funcionamento: de quarta a sexta-feira, das 15h às 20h e, no final de semana, de 10h às 19h.

São Gonçalo será homenageada nesta edição do evento, e três feiras importantes da cidade terão destaque: Fameg, Salvatore e Aduke. A homenagem será feita pelas mãos do secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

As artesãs Ana Glauce Brasil e Maria do Carmo representarão São Gonçalo, levando as suas produções únicas e o talento que caracteriza a cidade no cenário do artesanato. A Expo Artesão é uma excelente comercialização do trabalho dos artesãos, além de proporcionar mais de 10 horas de programação diária, com shows, oficinas, feira de artesanato, gastronomia e apresentações culturais.