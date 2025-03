Aloha Spirit 2025 : aulas gratuitas de yoga atraem público que acompanha o Festival

Além das emoções na água, o Aloha Spirit 2025 também proporciona momentos de relaxamento e bem-estar para moradores e turistas que estão em Saquarema. Pensando no bem-estar do público, os organizadores do evento, incluíram a prática da yoga na programação, com aulas acontecendo em horários alternados, diariamente e de forma gratuita, em todos os dias do Aloha Spirit.

Conduzidas pela professora Camila Romayane, as aulas reforçam o compromisso do festival com a promoção da saúde e da qualidade de vida, unindo esporte, natureza e equilíbrio mental.

Prática milenar originada na Índia, a yoga é conhecida por seus inúmeros benefícios para o corpo e a mente. Entre os principais efeitos positivos, destacam-se a redução do estresse e da ansiedade, a melhora da flexibilidade, o fortalecimento muscular e o aumento da concentração. A atividade também auxilia na respiração consciente, o que contribui para um melhor controle emocional e sensação de bem-estar.

Leia também:

Facção criminosa proíbe entrada de carros de aplicativos em comunidades do Rio



Dupla é presa por furto no Abrigo Cristo Redentor em São Gonçalo



Para os atletas que participam das competições, a yoga pode ser uma grande aliada na recuperação muscular e no aprimoramento da performance. A prática regular melhora a postura, o equilíbrio e a resistência física, fatores essenciais para esportes como surf, stand up paddle e apneia. Para quem busca apenas um momento de conexão consigo mesmo, as aulas oferecidas no evento são uma oportunidade única de relaxar à beira-mar, ouvindo o som das ondas e respirando o ar puro de Saquarema, a capital do surf brasileiro.

Os horários e os locais das aulas estão disponíveis no site oficial do evento www.alohaspirit.com.br ou acompanhe a programação através das redes sociais do Aloha Spirit.

c, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, copatrocínio da Aiwa e apoio da GOL, Speedo e Mormaii.

O Aloha Spirit conta com patrocínio da Prefeitura Municipal de Saquarema | Foto: Divulgação

Aulas reforçam o compromisso do festival com a promoção da saúde e da qualidade de vida | Foto: Divulgação