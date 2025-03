Família de motociclista morto em acidente em São Gonçalo acusa guarda municipal de dirigir na contramão

Lucas Ferreira de Matos chegou a ficar internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na quinta (13) - Foto: Enzo Britto

Lucas Ferreira de Matos chegou a ficar internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na quinta (13) - Foto: Enzo Britto

Um motociclista de 26 anos morreu após ser atingido por um carro no bairro Antonina, em São Gonçalo. Lucas Ferreira de Matos chegou a ficar internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na quinta (13). Segundo testemunhas, o jovem só colidiu porque o veículo que o atingiu, conduzido por um agente da Guarda Municipal de folga, estava na contramão. Familiares e amigos, que se despediram do jovem no velório no último sábado (15), cobram esclarecimentos a respeito do episódio.

Lucas era sushiman | Foto: Enzo Britto

O episódio aconteceu na madrugada da última quarta-feira (12). Lucas, que era sushiman em um restaurante na Estrela do Norte, terminou o turno de trabalho por volta de 00h e deixou o local em sua motocicleta da marca Yamaha. Menos de cinco minutos depois, ele sofreu o acidente na Rua Dr. Nilo Peçanha, na altura do Antonina, próximo a uma concessionária. Lucas Alves, entregador que trabalhava com Lucas no estabelecimento, presenciou o momento em que Lucas colidiu com o veículo, um Fiat Uno.

“Eu saí logo depois, ia entrar numa rua e o Lucas seguiu, indo para casa. Veio um rapaz no carro na contramão e [o veículo] pegou o Lucas, que estava na mão dele. Nós ligamos logo para o Samu. Tinha uma viatura da Guarda ali perto e veio, parou perto do motorista, que saiu do carro com uma tontura”, conta o colega de trabalho.

Segundo ele e outros colegas que foram ao local do acidente, o motorista do carro apresentava alguns sinais de embriaguez, mas não há registro da relação do exame de alcoolemia. Pelo menos outras cinco viaturas da Guarda Municipal foram acionadas, assim como o Corpo de Bombeiros, que levou Lucas para o Hospital. Na unidade, familiares e amigos foram surpreendidos com um detalhe no boletim médico; a ficha da vítima após o acolhimento dizia que o jovem estaria embriagado.

“Disseram para mim e para a esposa dele que o Lucas estava bêbado. Mas eu falei ‘não’. Ele não estava bêbado. Ele tinha acabado de sair do trabalho, ficou o dia todo trabalhando com a gente. Naquele dia, ele dobrou. O hospital disse que não fazia exame de sangue e que essa informação já veio da chegada dele”, disse Michelly Ribeiro, de 35 anos, que também era colega de trabalho do jovem.

Segundo testemunhas, o jovem estava desacordado desde o momento em que foi socorrido e, portanto, também não passou por exames de alcoolemia. “Como um rapaz desacordado vai apresentar sinais de embriaguez? O garoto estava trabalhando, cara. Tem na câmera da loja ele saindo minutos antes, tem o ponto dele… Ele falou com todo mundo antes de sair do trabalho, ele não estava alcoolizado no trabalho. De onde vem essa informação de que ele teria sinais de embriaguez?”, questiona o patrão de Lucas, Élcio Queiroz, de 42 anos.

Lucas era conhecido pela sua generosidade | Foto: Enzo Britto

Lucas permaneceu internado no Heat e chegou a passar por cirurgia, mas veio à óbito na quinta (13). No sábado (15), dezenas de amigos, parentes e vizinhos do jovem, que morava na Aldeia da Prata, em Itaboraí, estiveram no cemitério Memorial Campo da Paz, em Várzea das Moças, para prestar as últimas homenagens ao jovem.

“Ele era um cara muito carinhoso, que, se pudesse, tirava a roupa do corpo para te dar. Sempre foi muito carismático, querido por todo mundo”, destaca o irmão da vítima, William Ferreira, de 34 anos. A irmã Tailane Ferreira, de 33, completa: “Meu irmão era uma pessoa muito boa, muito presente, muito família. Era muito carinhoso com os afilhados. A referência que meus filhos têm de pai era ele”, conta.

Familiares e amigos, que se despediram do jovem no velório no último sábado (15) | Foto: Enzo Britto

O jovem deixa a esposa. “Era um garoto muito bom. Esse mês ele foi o funcionário do mês lá na loja. Era um garoto maravilhoso. A gente sabe que a vida dele nada traz de volta, mas a história precisa ser melhor esclarecida, destaca Elcio.

O caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá), que está investigando o episódio. Procurada, a Guarda Municipal de São Gonçalo confirmou ter sido acionada e disse que o agente envolvido estava de folga na ocasião. “Cabe à Polícia Civil a investigação sobre o caso”, afirmou o órgão, em nota. A direção do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) informa que as informações do prontuário do paciente são sigilosas. A familia deve procurar a coordenação do Centro de Trauma da unidade para solicitar a cópia do boletim do atendimento.