Coreógrafa e diretora artística de SG celebra trajetória de sucesso e potencial transformador da arte periférica

Quem acompanhou a escola gonçalense Porto da Pedra no último Carnaval lembra de um dos momentos mais elogiados do desfile: o abre-alas “vivo” que abriu a passagem da escola pela Sapucaí, com 100 atores e bailarinos interpretando ratos que moviam o carro. Ideia do carnavalesco Mauro Quintaes, a atração também tem a participação de uma das figuras mais renomadas do cenário cultural da cidade, a coreógrafa Aline Kelly, de 43 anos, que completa 26 anos de uma carreira dedicada à promoção de arte e cultura na periferia de São Gonçalo.

Apaixonada por dança desde a infância, Aline é a diretora coreográfica da Unidos do Porto da Pedra e foi responsável, no Carnaval 2025, pela comissão de frente premiada da Folia do Viradouro no Carnaval niteroiense, além de trabalhos em escolas do Rio, como a União do Parque Curicica, campeã da Série Bronze. Sua trajetória com a arte, no entanto, vai bem além do Carnaval. A coreógrafa, que recebeu o Título Legislativo George Savalla pelo trabalho artístico em SG, começou a dar aulas de dança aos 17 anos, quando ainda era aluna do Colégio Estadual Walter Orlandini, no Paraíso.

“Eu cheguei a trabalhar com outras coisas - tive uma carreira paralela, mas a dança realmente sempre foi um chamado muito forte. Mais do que um chamado, na verdade; uma missão de vida. Às vezes, a gente tenta se desviar um pouco, buscando uma estabilidade financeira de carreira, mas não tem jeito. Quando a gente é artista, não consegue fazer outra coisa que não seja a arte”, resume a coreógrafa, que nasceu em São Gonçalo e é moradora do Porto da Pedra.

O interesse pela dança sempre foi bastante atravessado pelo desejo de compartilhar a arte e formar outros artistas, como conta Aline. Foi partindo desse desejo que ela inaugurou, junto com o parceiro Igor Lopes, o Cenarte Dimensões. Fundado em 2007, o projeto foi a primeira escola de formação profissional em dança na cidade.

“Muitos jovens das periferias de São Gonçalo que fizeram e fazem parte do Cenarte se formaram e, hoje, estão atuando no mercado nacional e internacional da dança. Temos centenas de alunos que agora são bailarinos profissionais, professores, coreógrafos, produtores culturais, montadores de espetáculos, ensaiadores…”, destaca Aline.

Foi através do Cenarte que ela e vários dos gonçalenses formados pelo espaço representaram a cidade em espetáculos de dança dentro e fora do país. “Nós viajamos o Brasil todo e fomos para fora do Brasil para representar a dança brasileira no Grand Prix da América Latina, em Córdoba, na Argentina. Eu trouxe medalha de prata do Grand Prix por duas vezes, em 2019 e 2024. Foram muitos trabalhos por conta desse projeto, muitas conquistas para mim e para muitas crianças e jovens da periferia gonçalenses que hoje estão atuando internacionalmente”, afirma.

Entre os projetos que se destacam no meio dessa trajetória estão a criação, ao lado de Igor Lopes, do Teatro Armazém - espaço de apresentações pioneiro na cidade que funcionou na Parada 40 entre 2018 e 2023 - e a direção da coreografia do show em comemoração aos 50 anos de carreira da cantora Alcione. Um grupo de jovens bailarinos negros e moradores de periferia subiu no palco do Theatro Municipal do Rio, sob a direção de Aline, para a gravação de um dos maiores show da carreira de Alcione, realizado em 2023.

Coreógrafa e dançarinos de São Gonçalo estiveram na equipe do show especial de 50 de carreira da Alcione | Foto: Divulgação/Sabrina Paz

Recentemente, toda essa jornada de amor pela dança se misturou com outro dos interesses de Aline: o Carnaval. A coreógrafa conta que já era apaixonada pelo Carnaval há algum tempo, mas que nunca se envolveu diretamente com os bastidores e que, até pouco tempo, nem sabia sambar. Em 2022, no entanto, ela começou a frequentar os ensaios da Porto da Pedra por curiosidade, como torcedora

“Em uma dessas idas minhas ao ensaio, o diretor da ala de passistas [Gil Pinheiro] me viu no cantinho e perguntou se eu iria desfilar. Falei: ‘não, só estou frequentando os ensaios, aproveitando esse momento com a comunidade e tal’. E ele falou assim: ‘poxa, mas você podia desfilar, posso arranjar uma fantasia para você desfilar em qualquer ala?’. E eu falei que topava. Ele não sabia quem eu era, não sabia que eu era uma profissional da dança, nada”, relembra Aline.

No dia do desfile, na hora de ir buscar a fantasia na quadra, Aline descobriu que iria desfilar justamente entre os passistas, uma das alas mais elogiadas da escola. “A ala de passistas da Porto da Pedra é considerada uma das melhores alas, inclusive dentre as do Grupo Especial. É uma ala com quase 100 passistas e que tem fila de espera e audição. Eu não sabia nem sambar. Não sei por que cargas d'água o Gil me colocou ali. Segundo ele, ele viu uma luz em mim”, conta a dançarina.

Ela acabou voltando a desfilar como passista no ano seguinte e, depois de integrantes da escola conhecerem melhor sua trajetória com a dança, foi convidada a assumir a direção das alas coreografadas. No desfile de 2025, ela também comandou a direção cênica das alegorias do abre-alas e do último carro.

Para o primeiro, Aline levou ao carnavalesco Mauro Quintaes uma proposta ousada: trabalhar com 100 pessoas da comunidade “sem distinção de sexo, gênero e idade” e sem nenhuma experiência teatral. “A minha ideia era trabalhar com todos os corpos e todas as idades”, explica Aline. O diferencial do projeto era colocar pessoas comuns no carro mais disputado da escola, pelo qual algumas pessoas chegam a pagar para participar em algumas agremiações.

Aline e carnavalesco da Porto da Pedra trabalharam com moradores da comunidade sem experiência teatral no elogiado abre-alas | Foto: Divulgação

“A arte nos proporciona mudar vidas. Trazer uma pessoa da comunidade, que não tem acesso a muitas coisas, e proporcionar a essa pessoa uma aula de teatro, de dança, proporcionar que ela seja protagonista num grande abre-alas de uma escola grandiosa como a Porto da Pedra; isso é um retorno pessoal. É um outro valor que está além do reconhecimento artístico, além do dinheiro. É muito maravilhoso a gente mudar a vida das pessoas”, afirma Aline.

Esse potencial de mudança de vidas que a arte tem é o que move a artista a continuar lutando. Como tantos profissionais do setor cultural na cidade, Aline não nega que a trajetória da produção artística em São Gonçalo é cheia de obstáculos e marcada por uma falta de investimento em formação e reconhecimento por parte dos gestores públicos. Ainda assim, através das muitas vidas que viu serem transformadas pela arte ao longo de sua história, ela acredita que é importante seguir em frente.

“O povo de São Gonçalo gosta de arte e cultura e só não consome porque não tem oportunidade. A população não tem acesso a grandes teatros, a grandes produções. Então, são muitos vieses que fazem a nossa vida de artista na cidade se tornar difícil. Mas a gente se orgulha mesmo assim. O que me orgulha é exatamente saber que, apesar de todos esses gargalos, de toda essa falta de investimento, apesar disso tudo, a gente avança. Mesmo assim, a gente consegue avançar”, completa a artista.