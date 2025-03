Túnel é interditado com urgência no Rio de Janeiro

Motoristas enfrentaram trânsito intenso na tarde desta segunda-feira (17) devido à interdição do Túnel Acústico Rafael Mascarenhas, no sentido Lagoa, após um acidente envolvendo um caminhão. A ocorrência gerou congestionamentos significativos na região, impactando vias importantes da Zona Sul do Rio de Janeiro. Não há informações de feridos.

Trânsito congestionado nos arredores

O bloqueio do túnel afetou diretamente o fluxo de veículos, com reflexos no trânsito desde o Shopping Fashion Mall e retenções também no sentido São Conrado, que provocaram lentidão na Avenida Borges de Medeiros.

Diante do bloqueio, a Avenida Niemeyer foi indicada como rota alternativa para quem precisava seguir em direção à Lagoa.

Liberação da via e situação do trânsito

Por volta das 13h40, a CET-Rio concluiu a liberação do Túnel Acústico Rafael Mascarenhas, permitindo a retomada do tráfego. No entanto, o trânsito segue lento nos dois sentidos, com reflexos ainda perceptíveis na região. A recomendação continua sendo evitar a via e optar pela Avenida Niemeyer para minimizar os impactos no deslocamento.