Jogadores da Seleção Brasileira iniciam preparação para as Eliminatórias da Copa do Mundo

Os jogadores convocados para a Seleção Brasileira iniciam nesta segunda-feira (17) a preparação para os confrontos decisivos das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Colômbia e Argentina. Os primeiros a chegar em Brasília, onde a equipe se concentra para o início dos trabalhos, foram Vanderson (Monaco-FRA) e João Pedro (Brighton-ING), ainda neste domingo (16).



Dos 23 convocados, sete jogadores já estão concentrados com a Comissão Técnica. Além de Vanderson e João Pedro, estão André e Matheus Cunha (Wolverhampton-ING), Bento (Al-Nassr-ARA) e Guilherme Arana (Atlético).

O primeiro treino de Dorival Júnior à frente da Seleção será nesta segunda-feira, no estádio Bezerrão, em Gama, no Distrito Federal, às 17h. A chegada do restante dos atletas está prevista para ocorrer entre a manhã e a tarde que antecede a atividade.

Neymar fora da Seleção

No primeiro momento, a mais nova contratação do Santos, Neymar foi convocado para a Seleção, no entanto, foi cortado após uma lesão muscular na coxa esquerda, sendo substituído por Endrick. Além desse caso, houve também outra substituição, em que os jogadores Lucas Perri e Alex Sandro entraram nos lugares de Ederson e Danilo, respectivamente.