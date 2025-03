Mãe de Gugu Liberato é internada aos 95 anos com suspeita de AVC

A mãe do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), Maria do Céu, foi internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com suspeita de AVC. A informação foi confirmada à CNN pela assessoria responsável pela família do apresentador.

Em nota, a assessoria menciona que a idosa foi internada nesta quinta-feira (13) e após a realização de exames, diagnosticada com uma infecção pulmonar. Eles ainda mencionaram que ela segue internada e que fará novos exames nesta sexta (14).

No final do ano passado, a morte de Gugu completou cinco anos e Maria mencionou ainda não acreditar na morte do filho. Em entrevista para a série documental “Gugu, Toninho e Augusto”, lançada pelo SBT, Maria disse que sente muita saudade do apresentador.

O comunicador faleceu ao bater a cabeça após cair do forró da mansão. Relembre o ocorrido. Gugu deixou três filhos, o primogênito João Augusto, 23, e as gêmeas Sofia e Marina, 20, fruto de sua relação com Miriam di Matteo.