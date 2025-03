Moradores do Galo Branco, em SG, sofrem com falta d'água há mais de cinco meses

Moradores da Rua Argeu de Almeida Soares, no Galo Branco, em São Gonçalo, estão enfrentando transtornos devido há falta de abastecimento de água na região há mais de cinco meses. Pedidos de pipa d'água já foram feitos à Águas do Rio, assim como a abertura de inúmeros protocolos solicitando atenção para o caso, mas até o momento, nada foi feito.

De acordo com Newton Ventura, 68 anos, morador do bairro desde os seus primeiros dias de vida, o sentimento é de descaso diante de um serviço que é pago, mas não é prestado devidamente.

"Estou sem água desde outubro e tenho vizinhos que estão desde agosto com esse problema. Fiz um pedido de pipa para a concessionária desde o dia 10 de fevereiro e é uma conversa mole, só nos dão um prazo de 48 horas para se livrarem das pessoas no telefone. Até para a ouvidoria já liguei e nada, estamos com as contas em dia, mesmo sem água, pagamos todas as contas", informou o morador, que afirmou possuir uma válvula no coração.

O morador relata ainda que, há tantos anos morando no local, nunca havia passado por uma situação assim, tendo que pagar contas que não param de chegar, mas sem o recebimento do serviço em sua residência, tendo ainda que tirar do próprio bolso o pagamento das pipas d'água, necessárias para manter a dignidade e higiene do dia a dia.

"Na ouvidoria me falaram que eu tinha prioridade devido ao meu problema e que tudo seria normalizado em alguns dias, mas é só conversa fiada, nada foi feito. Me sinto muito mal, porque são gastos e gastos com uma água que deveria chegar por direito, até porque pagamos por ela, minhas contas estão todas em dia", desabafou o morador.

Procurada pela reportagem de O SÃO GONÇALO, a Águas do Rio informou, em nota, que "a região tem enfrentado oscilações no abastecimento devido ao alto consumo, impulsionadas por um dos verões mais quentes e secos da história. A empresa já iniciou a mobilização para execução de uma obra que vai promover a melhoria do abastecimento no local".

A concessionária disse, ainda, que o envio de caminhões-pipa está sendo priorizado "para hospitais e escolas, mas irá realizar o abastecimento alternativo da cliente na tarde desta quinta-feira (13)".