Casal de idosos vive momentos de terror ao ter casa arrombada no Boaçu, em São Gonçalo

De acordo com informações de familiares, este é o segundo caso de arrombamento na Rua Ari Quintela, no Boaçu - Foto: Reprodução/Google Maps

Um casal de moradores da Rua Ari Quintela, no bairro Boaçu, em São Gonçalo, estão vivendo momentos de tensão após terem sua casa arrombada na madrugada desta terça-feira (11). Por sorte, os idosos não estavam na residência no momento da invasão, que contou com arrombamento de porta, serragem das grades da janela e furto de diversos objetos.

De acordo com informações da filha do casal, Aline Fausto, 45 anos, que hoje mora na cidade de Vassouras, no interior do Rio de Janeiro, esta é a segunda casa da rua a ser arrombada em curto período de tempo.

"Tem vários casos acontecendo na região, mas só na rua dos meus pais, já houveram dois relatos. Meus pais não estavam em casa no momento do roubo, mas assim que chegaram a porta estava arrombada, geladeira aberta e muitos objetos haviam sido furtados, como televisão, ventilados, caixa de ferramentas, utensílios de cozinha. Os criminosos reviraram armários procurando dinheiro e joias, e ainda jogaram bingas de cigarro pela casa", narrou Aline.

Aos 70 anos de vida, essa é a primeira vez que o casal de idosos passa por esse tipo de situação, visto que a rua, até então, era vista como um local tranquilo de se morar.

"O pior é que como não conseguiram levar tudo o que queriam, os criminosos voltaram na casa dos meus pais hoje, às 5h27 da manhã para completar o serviço. Mas fugiram porque colocamos um cachorro do meu irmão ontem na casa. Mas a insegurança agora é palpável né, antes eles tinham medo de sair na rua e acontecer algo, e agora tem medo até mesmo de ficar em casa, estão ficando na casa do meu irmão, também em São Gonçalo, mas se sentindo péssimos com essa situação", contou a filha do casal.

O caso foi registrado ainda nesta terça-feira (11), na Delegacia Online da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

"Eu tomei uma decisão há três anos quando vim morar em Vassouras, no interior do Rio. Saí da cidade justamente por conta da criminalidade. E agora, depois do ocorrido, vou trazer os meus pais de vez para o interior também. O que queremos é segurança, e que a população fique ciente do acontecido, para que possam relatar e fazer boletim de ocorrência sem sentirem coagidas com a criminalidade", afirmou Aline Fausto.

Procurada pela reportagem de O SÃO GONÇALO, a Polícia Militar informou que a PM é responsável pelo policiamento ostensivo, com equipes circulando e em baseamentos em viaturas, realizando abordagens e revistas. "Havendo flagrante delito constatado, os envolvidos são presos. Os crimes citados são dotados de premeditação e planejamento, cabendo em si a apuração através de procedimentos de apuração investigativos", afirmou a corporação, em nota.

Também procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado na 72ª DP (São Gonçalo) e que os agentes da unidade aguardam "o comparecimento da vítima para ser ouvida e realiza diligências para apurar a autoria dos fatos".