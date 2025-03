Enel Rio lança campanha de renegociação de dívidas e realiza ações para a semana do consumidor

A concessionária promove, em parceria com o Procon-RJ, uma campanha de renegociação de dívidas para os clientes com débitos e atraso nas contas de energia - Foto: Divulgação

A concessionária promove, em parceria com o Procon-RJ, uma campanha de renegociação de dívidas para os clientes com débitos e atraso nas contas de energia - Foto: Divulgação

A Enel Distribuição Rio preparou uma série de ações para o Dia do Consumidor, neste sábado (15). Até o fim desta semana, a concessionária promove, em parceria com o Procon-RJ, uma campanha de renegociação de dívidas para os clientes com débitos e atraso nas contas de energia. Além disso, nesta quinta (13) e sexta-feira (14), os clientes de Maricá terão à disposição o atendimento móvel da empresa, uma van que oferece os mesmos serviços das lojas físicas, como adesões, troca de titularidade, parcelamentos, religações, negociações de débito e ligações, e os clientes de São Gonçalo poderão assistir a palestras sobre consumo consciente, na loja localizada na Avenida Presidente Kennedy, 311, no Centro.

A campanha de renegociação de dívidas, uma parceria da Enel Rio com o Procon-RJ, acontece até sexta-feira (14) nas cidades de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Mangaratiba, Petrópolis, Rio de Janeiro e Volta Redonda e tem como objetivo facilitar o pagamento de débitos pelos consumidores inadimplentes, evitando a suspensão do fornecimento de energia. Para participar, o cliente precisa ter, pelo menos, uma fatura vencida com mais de 90 dias, não estar com parcelamento vigente nos últimos três meses e não ter realizado parcelamento em órgão de defesa do consumidor nos últimos 12 meses. Serão oferecidas condições especiais para diversos valores de dívidas, com ou sem entrada e sem juros e correção monetária.

Atendimento móvel e consumo consciente

Os moradores do distrito de Itaipuaçu, em Maricá, contarão, hoje (quinta-feira, 13) e nesta sexta-feira (14), com o atendimento móvel, uma van que oferece os mesmos serviços das lojas físicas: adesões, troca de titularidade, parcelamentos, religações, negociações de débitos e ligações novas. Nesta quinta-feira (13) o veículo estará estacionado na Praça da 70 (Rua Antônio Marques Mathias), das 8h às 17h. Já na sexta-feira (14), será a vez dos moradores das proximidades da Praça do Ferreirinha (Rua Dom Pedrito) contarem com o serviço. O horário será o mesmo: das 8h às 17h.

Os clientes de São Gonçalo poderão assistir a palestras sobre consumo consciente. Nesta quinta (13) e sexta-feira (14), quem visitar a loja da Enel na cidade terá acesso a dicas de uso eficiente de energia elétrica e ainda poderá trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de tecnologia LED, que são 80% mais econômicas e com durabilidade dez vezes superior. Para participar, o cliente deverá apresentar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca. Serão disponibilizadas até cinco de LED por unidade consumidora.

Serviço:

Campanha de renegociação de dívidas com o Procon-RJ

Local: Cabo Frio

Data: até esta sexta-feira (14)

Horário de distribuição das senhas: 10h às 13h

Endereço: Praça Porto Rocha (Avenida Assunção, Centro)

Local: Campos dos Goytacazes

Data: até esta sexta-feira (14)

Horário de distribuição das senhas: 10h às 13h

Endereço: Colégio Estadual Doutor Thiers Cardoso (Avenida Tarcísio Miranda, 30, Parque Tarcísio Miranda)

Local: Rio de Janeiro

Data: até esta sexta-feira (14)

Horário de distribuição das senhas: 10h às 13h

Endereço: Expomag (Rua Beatriz Larragotti Lucas, Cidade Nova)

Local: Itaperuna

Data: até esta sexta-feira (14)

Horário de distribuição das senhas: 10h às 13h

Endereço: Procon de Itaperuna (Avenida Porto Alegre, 267, Cidade Nova)

Local: Mangaratiba

Data: até esta sexta-feira (14)

Horário de distribuição das senhas: 10h às 13h

Endereço: Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico (Avenida Vereador Célio Lopes, 61, Centro)

Local: Petrópolis

Data: até esta sexta-feira (14)

Horário de distribuição das senhas: 10h às 13h

Endereço: Casa dos Conselhos (Avenida Koeler, 260, Centro)

Local: Volta Redonda

Data: até esta sexta-feira (14)

Horário de distribuição das senhas: 10h às 13h

Endereço: Procon de Volta Redonda (Rua Paulo Leopoldo Marçal, 117, Aterrado)

Atendimento Móvel

Local: Maricá

Data: hoje (quinta-feira, 13)

Horário: 8h às 17h

Endereço: Praça da 70 (Rua Antônio Marques Mathias, Itaipuaçu)

Local: Maricá

Data: amanhã (sexta-feira, 14)

Horário: 8h às 17h

Endereço: Praça do Ferreirinha (Rua Dom Pedrito, Itaipuaçu)

Consumo Consciente

Local: São Gonçalo

Data: hoje (quinta-feira, 13) e amanhã (sexta-feira, 14)

Horário: 9h às 15h

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 311, Centro