Terremoto em São Gonçalo? Município registra tremor de terra de baixa magnitude

Um tremor de terra foi registrado em São Gonçalo na tarde da última terça-feira (11). Segundo a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), um abalo sísmico de baixa magnitude foi registrado com epicentro no município às 13h07 de ontem (11). O sismo teve magnitude 2.0 na Escala Richter. Segundo a Prefeitura, não houve ocorrência relacionada ao sismo.

O tremor foi percebido pelas estações da RSBR e passou por análise do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. Apesar de não existirem registros recentes de tremores com epicentro em São Gonçalo, abalos do tipo são relativamente comuns no país de acordo com a instituição. “Em geral, esses pequenos sismos são causados por pressões geológicas movimentando pequenas fraturas na crosta terrestre”, afirmou a RSBR.

Procurada, a Defesa Civil de São Gonçalo disse que nenhuma ocorrência relacionada ao episódio foi registrada e o órgão mantém contato com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN-RJ). "O subsecretário de Defesa Civil, major Felipe Assumpção, tranquilizou a população em relação ao anúncio de tremor e disse que vai entrar em contato com o Centro de Sismologia da USP, responsável pela divulgação do registro", informou, em nota, a Defesa Civil.

Tremores de terra com magnitude de 2,0 a 2,9 já não são considerados microssismos, mas ainda costumam ser classificados como “muito pequenos”. Na maioria dos casos, eles não são sensíveis a seres humanos e são provocados por pressões geológicas que movimentam pequenas fraturas na crosta da Terra.