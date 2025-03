Espaço Cultural Correios Niterói abre exposições em celebração às mulheres e aos povos indígenas

Para celebrar o mês das mulheres (março) e o dos povos indígenas (abril), o Espaço Cultural Correios Niterói realiza, no próximo dia 15, a abertura conjunta de três exposições: "Entrelinhas Coloridas", "Belezas são coisas acesas por dentro", e "Entre a terra e a eternidade", esta última composta por mulheres indígenas, que apresentam seus trabalhos pela primeira vez no ECC Niterói. As mostras seguem até o dia 26 de abril, com classificação livre e a entrada gratuita.

Alinhada aos valores dos Correios, em especial à Diversidade e o Respeito às Pessoas, a programação é eclética e cheia de sensibilidade, convidando o público a apreciar e debater sobre a ancestralidade e o lugar da mulher no mundo das artes.

Sobre as exposições

Entrelinhas coloridas - Projeto idealizado pela artista Lesiane Lazzarotti, a mostra reúne obras de dez artistas plásticas para homenagear 26 mulheres notáveis da história do Brasil. A exposição traz pinturas, instalações, vídeoarte, apresentações musicais e um rico diálogo com o público. Participam da exposição as artistas: Andrea Foti, Cláudia Vasconcellos, Jaqueline Ikemura, Lelê Fernandes, Lesiane Lazzarotti, Marcia Grijó, Maria Eugênia, Maru Lazzaroggi, Riele Kraether e Wil Catarina. Uma celebração do feminino histórico, dando voz e visibilidade a mulheres que, apesar dos desafios, marcaram nossa história com coragem e resistência.

Belezas são coisas acesas por dentro - Com curadoria da Plural, integrada por Amanda Leite e Cota Azevedo, a mostra destaca a força criativa feminina e suas diversas formas de expressão. As obras exploram temas como identidade, ancestralidade, resistência e representatividade, trazendo reflexões sobre o papel das mulheres na arte e na sociedade. Na exposição, as artistas Aline Sanpin, Carolina Kasting, Liane Roditi, Míriam Ramalho, Denise Braune, Fernanda Kimura, Sandra Gonçalves e Marina Witt utilizam diferentes linguagens e suportes para questionar estereótipos e ampliar o debate sobre gênero e cultura.

Entre a terra e a eternidade - O grupo 'Vozes do Mundo' apresenta a exposição coletiva que dá visibilidade às vozes e lutas das mulheres indígenas no Brasil. A mostra reúne as artistas Ana Maria Kariri, Maria Karajá, Camila Kanela, Camila Sol, Carolina Potiguara, Emiliana Marajoara, Eva Tupinambá, Kaolin Maxakali, Mandacaru Karaja e Tapixi Guajajara, destacando a centralidade das mulheres indígenas como agentes de resistência e transformação. Dividida em três eixos – "A Terra que Nos Sustenta e Ensina", "O Tempo é Espiral" e "Espírito, Ancestralidade e Eternidade" –, a exposição convida à reflexão sobre memória, espiritualidade e a relação entre feminino e natureza. A arte aqui é território de luta e inspiração, conectando narrativas ancestrais e projetando futuros possíveis.

Programação

Sábado, 15/3/2025

Varanda/Auditório (1º Andar)

14h: Fala Institucional Correios - Juliana da Roza Corguinha Barbi (coordenadora de Negócios - SE-RJ)

14h20: O Empoderamento Feminino nas Artes - Carolina Kasting

14h40: A Resistência e Sustentabilidade da Mulher Indígena - Carolina Potiguara

Exposição 'Entrelinhas Coloridas' - Térreo

15h: Declamação de poesia pela artista Cláudia Vasconcellos

15h20: Breve relato sobre a vida de Chiquinha Gonzaga, pela curadora Lesiane Lazzarotti

15h30: Apresentação do Grupo da Orquestra Chiquinha Gonzaga, sob o comando de Jonathan Rolemberg

Exposição 'Belezas São Coisas Acesas Por Dentro' - 1º Andar

15h30: Performance 'Sob 65 Pés - Série: Livre para Servir 2024', pela artista Liane Roditi

15h45: Performance inédita 'Parte de mim vira mar, a outra, sustenta', pela artista Carolina Kasting

Exposição 'Entre a Terra e a Eternidade' - 1º Andar

15h: Cantos que nos encantam, com mulheres indígenas

16h: Cantos Amazônicos, com Emiliana Marajoara

16h30: Escritas da Terra - O grafismo indígena como releituras do amanhã, com Carolina Potiguara e Tapixi Guajajara

Serviço

Exposições em celebração aos meses das mulheres e dos povos indígenas

Abertura: sábado, 15 de março, das 13h às 17h

Visitação: até 26 de abril, de segunda a sexta, das 11h às 18h; sábados, das 13h às 17h

Local: Espaço Cultural Correios Niterói

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 481 – Centro, Niterói/RJ. Palácio dos Correios, em frente às Barcas Niterói

Entrada: gratuita

Classificação: livre

Informações: (21) 2503-8550

Com acessibilidade

Instagram: @correioscultural