Homem é resgatado após ficar preso em poço por 8h no Jardim Catarina; vídeo

Vítima foi resgatada com ferimentos e coberta por lama - Foto: Reprodução

Um homem passou cerca de oito horas preso no fundo de um poço em um imóvel no Jardim Catarina, em São Gonçalo, neste domingo (09). Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel de São Gonçalo foram acionados por volta das 10h30 para socorrer Francisco José de Carvalho, de 69 anos; o resgate foi concluído às 18h30.





Mais de dez agentes participaram da ação, na Rua Florentino Geovane. Segundo os bombeiros, escombros e lama dificultaram a retirada do idoso, que foi resgatado com escoriações nos braços, nas pernas e na cabeça. Ele foi levado para o Hospital estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Segundo a unidade, ele já recebeu alta.