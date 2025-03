Padre Fábio de Melo grava novo DVD após pausa na carreira para tratar depressão

O Padre Fábio de Melo voltou a se apresentar nos palcos após uma período afastado por conta de uma depressão. Aos 53 anos, o sacerdote gravou seu novo DVD na noite da última quinta-feira (06), no Marco Zero, em Recife, Pernambuco.

O projeto simboliza seu renascimento e marca um momento de superação vivida por Fábio de Melo, com recomeço em sua vida pessoal e também artística. O repertório usado pelo Padre foi bastante variado. O show contou com músicas como "O Bem", "Clareou" e "Nas Asas do Senhor". Fábio comemorou o evento e, em clima de festa, chegou a arriscar uns passos de samba no palco.

No começo deste ano, em janeiro, Fábio de Melo compartilhou um vídeo nas redes sociais, onde contou aos seguidores e fãs que estava enfrentando uma nova batalha contra a depressão. Ele contou sua luta e as dificuldades que enfrentava quando se sentia triste.

"Este sou eu, um ser melancólico que, de vez em quando, adoece de tanta tristeza. Tristeza não é doença, eu sei, mas, às vezes, é. Quando sinto que está retirando a minha vontade de viver, preciso dar ao meu cérebro um amparo químico, uma ajuda para que os excessos doentios voltem a ser excessos criativos", relatou na publicação.