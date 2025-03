Barcas: Linha Charitas passa a custar R$ 7,70 a partir desta quinta (06)

A partir desta quinta-feira (06/03), a linha Praça XV - Charitas das barcas passará a custar R$ 7,70. A redução do valor, que era de R$ 21, foi possível graças a um acordo firmado entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, e a Prefeitura de Niterói.

"Iniciamos um novo momento para o transporte aquaviário, com o Governo do Estado atuando junto ao novo operador na melhoria desse serviço, que é vital para a integração da mobilidade na Região Metropolitana. A redução da passagem e a climatização das barcas são os primeiros passos dos investimentos que virão", afirmou o governador Cláudio Castro.

Com o alívio no bolso dos passageiros, a previsão é de que mais pessoas passem a utilizar a linha aquaviária. A linha social, prevista na Lei n° 8.037/2018, também vai reduzir o fluxo de veículos na Avenida Roberto Silveira e na Zona Sul de Niterói. A estimativa é que 5 mil carros deixem de circular na região. Para quem pagava a tarifa cheia, a economia será de mais de R$ 580 por mês, considerando 22 viagens (ida e volta) no período.

"A partir de amanhã, não terá mais a segregação de antes. O serviço é para todos, sem distinção. Os usuários da linha de Charitas vão ter uma economia significativa, e os motoristas vão sentir o trânsito de Niterói fluir. Essa é só mais uma melhoria da nova fase do transporte aquaviário, onde o Estado tem maior controle sobre a operação, podendo fazer mais pelos mais de 40 mil usuários transportados por dia. Outros avanços serão anunciados em breve", destacou o secretário Washington Reis.

Orientações para os passageiros

As embarcações da linha de Charitas têm capacidade média de 350 pessoas sentadas e não é permitido viajar em pé, por conta das características das barcas. Todos que tiverem legalmente direito à gratuidade poderão viajar normalmente.

Quem chegar na estação de bicicleta deve ter atenção: as embarcações têm capacidade apenas para duas a cinco bicicletas dobráveis. Porém, há bicicletário público de acesso livre na área externa da estação, onde é possível deixar as bicicletas.

A grade horária das viagens segue a mesma. Praça XV - Charitas: intervalo de 20 minutos, com a primeira saída às 7h e a última às 21h. Já no sentido Charitas - Praça XV, o início da operação é às 6h30 e a última embarcação sai às 20h10, seguindo o mesmo intervalo. A linha não opera entre 12h e 16h, e não há circulação nos fins de semana e feriados.

Vale destacar que, em caso de demanda acima do esperado, os passageiros têm a opção de seguir pela linha de Araribóia. A tarifa também custa R$ 7,70 e as embarcações têm capacidade para mais de mil pessoas.

O novo consórcio operador, Barcas Rio, atua, desde o dia 12 de fevereiro, sob o modelo de prestação de serviço, em que é remunerado no contrato pelo custo da milha náutica, já calculado sobre as viagens atuais, e não mais pela tarifa paga pelos passageiros. A mudança reduz o impacto para a população sobre possíveis reajustes da tarifa. O Governo do Rio também terá maior controle, podendo interferir diretamente no serviço ofertado pelo sistema aquaviário.

Todas as informações operacionais do transporte aquaviário podem ser consultadas no site http://barcasrio.com.br