Viradouro: Mesmo sem vitória, comunidade celebra resultado em Niterói

O que começou como uma tarde tensa na quadra da Unidos do Viradouro, no Barreto, terminou com uma festa de 'alívio' da comunidade nesta quarta (05). Após começar a apuração abaixo da sexta posição, a escola de samba de Niterói conseguiu avançar nos últimos quesitos, principalmente na Comissão de Frente, e terminou na quarta posição. A garantia de vaga no Desfile das Campeãs, que acontece sábado (08), foi o bastante para animar a torcida na quadra, que lotou no início desta noite.

A musa da escola, influenciadora Lore Improtta, considerou o resultado justo e celebrou a chance de desfilar pela escola novamente no sábado (08). “Foi um resultado merecido. Acho que todas as escolas que estavam lá foram muito bem também. Estamos felizes e sábado estaremos lá” destacou a influenciadora. A reação foi parecida entre os integrantes da escola que desfilaram com Vermelha e Branca no último domingo (02): todos torciam pelo título, mas ficaram felizes pela chance de ver a escola de novo no próximo final de semana entre as campeãs.

“A expectativa é sempre grande, principalmente porque a Viradouro é sempre uma escola a ser batida pelos outros. Foi o resultado que a gente queria? Não. Mas quarto lugar significa quenós somos a quarta campeã. Estamos ali entre as melhores”, comemorou o ritmista Paulo Sérgio, de 49 anos. Sua amiga Luana Belfort, de 40 anos, que foi ritmista na bateria da Viradouro até 2020, também celebrou o resultado, mas não nega que esperava um desjejum pouco melhor da escola na Sapucaí.

Luana Belfort e Paulo Sérgio | Foto: Layla Mussi

“Eu achei que o destile estava morno para o enredo. A bateria foi um estandarte, um destaque do desfile. As fantasias estavam muito pesadas e, quando isso acontece, a ala não desenvolve. O resultado é melhor do que eu esperava, porque a escola estava morna para quem é foi campeã ano passado. Mas estou muito feliz, mesmo assim. Ótimo que vamos voltar sábado”, afirma Luana.

Torcedora apaixonada pela escola, Paula Sobrinho, de 38 anos, discorda. Para ela, o desfile foi bastante positivo e os jurados pegaram pesado nas notas. “Eu achava que ela estaria como favorita, levando em conta os ensaios. Eu achei quarto lugar pouco; deveria estar um pouco mais acima. Mesmo assim, o desfile estava impecável e a comunidade estava cantando muito. E estamos nas Campeões, né? No final, não deixamos de ser campeões”, afirma Paula.

Maior do que as diferenças entre os torcedores é a paixão compartilhada entre os admiradores da tricampeã de Niterói reunidos na quadra. “É amor o que a gente sente mesmo. Eu tenho 30 anos de escola, e trouxe todo mundo: minhas filhas, família toda. Minha neta é a segunda porta-bandeira da escola. Nós somos apaixonados e Viradouro é isso aí. A gente vai para dentro. Estamos aqui; mesmo sem o resultado exatamente como queríamos, tá a comunidade toda aqui festejando”, destaca Wendel Eletherio, de 52 anos, integrante da ala da Harmonia.