Jurada deixa de avaliar três escolas, e Liesa repete maior nota no quesito samba-enredo

A jurada Ana Paula Fernandes, responsável por avaliar o quesito samba-enredo na apuração das notas do Grupo Especial, não atribuiu pontuação para três escolas que desfilaram na terça-feira (4): Mocidade, Paraíso do Tuiuti e Portela. Ela deu nota 10 apenas para a Grande Rio.

Diante da ausência de notas, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) interveio e, conforme o regulamento, repetiu a maior nota concedida por outros jurados para essas escolas.

De acordo com as regras do desfile, quando um ou dois jurados deixam de atribuir notas a uma ou mais agremiações, a maior nota dada pelos demais avaliadores no quesito deve ser replicada para garantir equidade na apuração.

A decisão gerou repercussão, mas está alinhada às normas do carnaval carioca, que visam assegurar a justiça na pontuação das escolas.

