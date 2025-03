Imóvel do filme 'Ainda Estou Aqui' será transformado em Casa do Cinema Brasileiro, no Rio

Um dia após a vitória histórica do filme “Ainda Estou Aqui” no Oscar 2025, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que vai transformar o imóvel usado como cenário do longa em uma em uma espécie de museu do cinema nacional. O órgão deve desapropriar o espaço, que fica na Zona Sul da cidade, e inaugurar, no imóvel, a “Casa do Cinema Brasileiro”, de acordo com anúncio feito pelo prefeito Eduardo Paes nesta segunda-feira (03).

Segundo Paes, o terreno vai funcionar como nova sede da Rio Film Commission, órgão municipal dedicado ao apoio da produção audiovisual. O projeto prevê a instalação de exposições interativas sobre as indicações do Brasil ao Oscar e um espaço para receber a primeira estatueta conquistada pelo país neste domingo (02), após a vitória do filme dirigido por Walter Salles na categoria Melhor Filme Internacional.

“Vamos tornar público e abrir para visitação o espaço que trouxe o primeiro Oscar do Brasil em quase 100 anos da premiação. Faremos da casa onde foi gravado o filme um lugar de memória permanente da história de Eunice Paiva e sua família, da democracia e ainda uma homenagem às duas grandes mulheres que orgulham o Brasil e deram vida a ela - Fernanda Torres e Fernanda Montenegro”, disse o prefeito da capital fluminense.

A casa - que, no filme, é usada para encenar o imóvel da família Rubens Paiva - fica na Rua Roquete Pinto, no bairro da Urca. Ele foi locado para a produção e estava à venda até a última semana. De acordo com o corretor Marcelo Dias, responsável pelo imóvel, o espaço estava avaliado em R$ 13,9 milhões até o último domingo (03). Após a vitória no Oscar, o valor do imóvel aumentou para R$ 25 milhões, de acordo com o jornal O Globo.

A desapropriação do imóvel deve ser oficializada em breve, segundo Paes. A previsão oficial para inauguração da Casa do Cinema Brasileiro ainda não foi divulgada.