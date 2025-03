Procon autua camarotes e buffet no Sambódromo por irregularidades

Três camarotes e um buffet que operavam na Marquês de Sapucaí foram autuados por irregularidades durante ação da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e do Procon-RJ no Sambódromo. O Camarote Camisa 10 foi autuado no sábado (01); já neste domingo (02), o Camarote Portela, o Camarote Favela e o buffet usado no Camarote Verde e Rosa foram autuados.

Segundo o Procon, os agentes identificaram infrações como uso de alimentos vencidos, alimentos sem especificação quanto à data de manipulação e validade, falta de acessibilidade para cadeirantes, ausência de alvará de funcionamento e falta de cartazes obrigatórios, como os que destacam a proibição da venda de bebida alcoólica para menores de idade.

Leia também:

➢ Carnaval tranquilo: Niterói atrai quem busca folia com relaxamento e esportes

➢ Viradouro faz grande desfile e sonha com o bicampeonato

O Secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, destacou a importância das ações de fiscalização no Carnaval. "Nossa preocupação é garantir que o consumidor possa curtir este que é, sem dúvida nenhuma, um espetáculo reconhecido mundialmente, participar, comemorar, confraternizar e sair seguro", disse. Os agentes seguem na Sapucaí até a próxima terça (04), última noite de desfiles.