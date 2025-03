Atual campeã, Viradouro quer manter alto nível na Sapucaí

Atual campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, a Unidos do Viradouro, de Niterói, quer renovar o título em 2025. Para isso, porém, quer esquecer por um momento o ano de 2024 e focar neste novo desfile para que tudo caminhe dentro do planejado.

O ano de 2025 é uma história em branco. Foi assim que o presidente da Viradouro, Marcelinho Kalil, classificou o atual momento, focando totalmente no desfile desta madrugada na Sapucaí.

"A responsabilidade é grande, sempre foi, desde nossa chegada. Acho que é manter o nível do último ano. Costumo dizer que a história do último ano ficou, agora é uma história em branco, nova, sem comparação com o outro Carnaval. A gente, de fato, agora está preocupado com esse desfile de 2025. Eu tenho certeza que tudo correndo bem a gente vai brigar mais uma vez", disse o presidente.

Leia também

➣ Histórico - "Ainda estou aqui" vence Oscar de melhor filme internacional

A pressão maior por ser a atual campeã do Carnaval parece não assustar a Viradouro. Desde 2019, a escola de Niterói não sai do Top-3 da classificação. Neste ano, a Viradouro foi vice-campeã, em 2020 conquistou o título. Em 22, um terceiro lugar; no ano seguinte, mais um vice, e no ano passado a nova consagração.

Quem falou sobre esse pressão foi o Mestre Ciça, badalado mestre de bateria da Viradouro, que esteve presente em todos estes desfiles.

"A cobrança é maior, mas eu estou acostumado com isso, a escola também. Desde que a família Kalil assumiu (a presidência) a gente está sempre disputando título, ficamos em segundo, depois campeã, ficamos em terceiro. A escola já está ciente disso, está bem madura para aceitar essa pressão. Os profissionais da Viradouro também, trabalhar aqui é cobrança, é sufocante, mas vale a pena", disse.

Ciça falou também sobre seus comandados da Bateria Furacão Vermelho e Branco e o que o público pode esperar na avenida.

"A bateria da Viradouro vem firme, vem quente, com as bossas muito bem elaboradas dentro do contexto do enredo, dentro da melodia. Com certeza fará um grande desfile a bateria", concluiu.

A Viradouro é a terceira escola a entrar na avenida. Defendendo o título, a escola de Niterói traz o enredo Malunguinho: o mensageiro de três mundos.

Edição: Thiago Soares